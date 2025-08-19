Bomberos controlan incendio en una fábrica de colchones en SPS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Un incendio se registró la mañana de este martes en las instalaciones de una fábrica de colchones ubicada en cercanías de la Iglesia Ebenezer, en el segundo anillo de San Pedro Sula. El fuego se propagó en una de las bodegas de la fábrica, donde se almacena productos químicos tóxicos, según información preliminar sobre el siniestro.

Un equipo del Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia para sofocar las llamas, evitando que el incendio se extendiera a otro de los almacenes donde se guarda los colchones. El techo de la bodega colapsó parcialmente, dificultando las labores de los bomberos, quienes indicaron que avanzan cuidadosamente con trabajos de remoción y enfriamiento. "Estamos buscando las boletas de los químicos que ellos manejan, ya que puede tener una reacción al contacto con el agua", explicó un agente bomberil.