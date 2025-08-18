Incendio consume bodegas de supermercado en Juticalpa

El Cuerpo de Bomberos reportó este lunes un voraz incendio que afectó las bodegas del supermercado Santa Gema, ubicado en el barrio Belén, de Juticalpa, Olancho.
Vecinos de la zona se sumaron a las labores iniciales para intentar controlar el fuego, mientras llegaban las unidades de emergencia.
Varias personas resultaron afectadas por la inhalación de humo y fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y agentes de la Policía Nacional.
A través de un comunicado oficial, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que, "siguiendo instrucciones de la presidenta Xiomara Castro y bajo la coordinación del ministro José Jorge Fortín, personal especializado de la institución departamental se desplazó al sitio para atender de manera inmediata la emergencia".
El incendio consumió gran parte de la infraestructura del reconocido supermercado, aunque hasta el momento no se han confirmado las causas del siniestro.
No obstante, expertos garantizaron múltiples pérdidas millonarias.por la magnitud del incendio.