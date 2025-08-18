Incendio consume bodegas de supermercado en Juticalpa

Olancho, Honduras.

El Cuerpo de Bomberos reportó este lunes un voraz incendio que afectó las bodegas del supermercado Santa Gema, ubicado en el barrio Belén, de Juticalpa, Olancho.

Vecinos de la zona se sumaron a las labores iniciales para intentar controlar el fuego, mientras llegaban las unidades de emergencia.

Varias personas resultaron afectadas por la inhalación de humo y fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y agentes de la Policía Nacional.