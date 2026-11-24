Preparar un pavo para Acción de Gracias es una de las tradiciones gastronómicas más esperadas de esta celebración. Conseguir que quede jugoso por dentro y dorado por fuera requiere planificación, una buena sazón y, sobre todo, controlar la temperatura durante la cocción.
La clave está en descongelarlo correctamente, utilice mantequilla o aceite de oliva con hierbas aromáticas y compruebe que la carne alcanza la temperatura interna adecuada antes de servirlo.
Cómo preparar el pavo antes de hornearlo
Descongelación segura. Calcula aproximadamente 24 horas en el refrigerador por cada 4 a 5 libras (1.8 a 2.2 kilogramos) de peso. Un pavo de entre 12 y 16 libras puede necesitar de tres a cuatro días para descongelarse por completo.
Preparación y secado. Retira el cuello y las menudencias de la cavidad del pavo. No es necesario lavarlo, ya que las salpicaduras pueden propagar bacterias en la cocina. Seca la piel por fuera y por dentro con papel absorbente para favorecer que quede dorada durante el horneado.
Antes de hornear. Mantén el pavo refrigerado hasta el momento de prepararlo. No es necesario dejarlo a temperatura ambiente durante 30 o 60 minutos.
Sazonado clásico con mantequilla y hierbas
Para un pavo de 12 a 15 libras, puedes preparar una mezcla con los siguientes ingredientes: 1 taza de mantequilla sin sal suavizada. 3 dientes de ajo picados. 1 cucharada de romero fresco. 1 cucharada de tomillo. 1 cucharada de salvia o perejil. Ralladura de un limón. Sal y pimienta negra al gusto.
Despega suavemente la piel de la pechuga con los dedos, sin romperla, y distribuye dos tercios de la mantequilla directamente sobre la carne. Utilice el resto para cubrir la superficie exterior.
Para aromatizar el interior, introduzca una cebolla cortada en cuartos, un limón o una naranja en trozos, una manzana y algunas ramas de hierbas frescas. Evite rellenar demasiado la cavidad para permitir una cocción adecuada.
Cuánto tiempo se hornea un pavo
Precalienta el horno a 425 °F (220 °C) y hornea el pavo durante los primeros 20 a 30 minutos para favorecer el dorado de la piel. Después, reduce la temperatura a 325 °F (163 °C) y continúa la cocción hasta que alcance la temperatura interna segura.
Los tiempos son aproximados y dependen del peso, la temperatura real del horno y las características del pavo.
Peso del pavo: Tiempo aproximado sin relleno: 8 a 12 libras: 2 ¾ a 3 horas; 12 a 14 libras: 3 a 3 ¾ horas; 14 a 18 libras: 3 ¾ a 4 ¼ horas; 18 a 20 libras: 4 ¼ a 4 ½ horas; 20 a 24 libras: 4 ½ a 5 horas.
Receta de Pavo al horno con romero y ajo
A continuación te proponemos también la receta de Pavo al horno con romero y ajo de la Chef Laura Morales :
Ingredientes : ½ taza de aceite de oliva, 1 cabeza de ajos, 6 ramas de romero fresco picado, 10 hojas de albahaca fresca picada, 1 cucharada de hierbas italianas (opcional) cantidad necesaria de sal y pimienta negra 1 pavo entero y 1 cucharada de harina
Paso a paso: En un tazón hondo se mezcla el aceite de oliva con el ajo finamente picado, romero, albahaca, hierbas italianas, pimienta negra y sal. Lavar el pavo por dentro y por fuera, secar bien y retirar la piel sobrante o exceso de grasa. Aflojar la piel de las pechugas, los muslos y las piernas introduciendo los dedos lentamente cuidando de no romperla.
Con la mano, introduzca una buena cantidad de la mezcla anterior entre la carne y la piel, frote el resto de la mezcla en la parte exterior.Colocar el pavo sobre una fuente para hornear y agregar 5 vasos de agua.
Meter al horno precalentado a 350°F durante el tiempo necesario dependiendo del tamaño del pavo (entre 4 y 6 horas). Bañar con sus propios líquidos cada 25 minutos. Colar el líquido sobrante, colocar en una olla pequeña a fuego medio y agregar la harina para formar un gravy (salsa para acompañar el pavo). Dejar reposar durante 10 minutos antes de servir.