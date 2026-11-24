Preparar un pavo para Acción de Gracias es una de las tradiciones gastronómicas más esperadas de esta celebración. Conseguir que quede jugoso por dentro y dorado por fuera requiere planificación, una buena sazón y, sobre todo, controlar la temperatura durante la cocción. La clave está en descongelarlo correctamente, utilice mantequilla o aceite de oliva con hierbas aromáticas y compruebe que la carne alcanza la temperatura interna adecuada antes de servirlo.

Cómo preparar el pavo antes de hornearlo

Descongelación segura. Calcula aproximadamente 24 horas en el refrigerador por cada 4 a 5 libras (1.8 a 2.2 kilogramos) de peso. Un pavo de entre 12 y 16 libras puede necesitar de tres a cuatro días para descongelarse por completo. Preparación y secado. Retira el cuello y las menudencias de la cavidad del pavo. No es necesario lavarlo, ya que las salpicaduras pueden propagar bacterias en la cocina. Seca la piel por fuera y por dentro con papel absorbente para favorecer que quede dorada durante el horneado. Antes de hornear. Mantén el pavo refrigerado hasta el momento de prepararlo. No es necesario dejarlo a temperatura ambiente durante 30 o 60 minutos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sazonado clásico con mantequilla y hierbas

Para un pavo de 12 a 15 libras, puedes preparar una mezcla con los siguientes ingredientes: 1 taza de mantequilla sin sal suavizada. 3 dientes de ajo picados. 1 cucharada de romero fresco. 1 cucharada de tomillo. 1 cucharada de salvia o perejil. Ralladura de un limón. Sal y pimienta negra al gusto. Despega suavemente la piel de la pechuga con los dedos, sin romperla, y distribuye dos tercios de la mantequilla directamente sobre la carne. Utilice el resto para cubrir la superficie exterior. Para aromatizar el interior, introduzca una cebolla cortada en cuartos, un limón o una naranja en trozos, una manzana y algunas ramas de hierbas frescas. Evite rellenar demasiado la cavidad para permitir una cocción adecuada.

Cuánto tiempo se hornea un pavo

Precalienta el horno a 425 °F (220 °C) y hornea el pavo durante los primeros 20 a 30 minutos para favorecer el dorado de la piel. Después, reduce la temperatura a 325 °F (163 °C) y continúa la cocción hasta que alcance la temperatura interna segura. Los tiempos son aproximados y dependen del peso, la temperatura real del horno y las características del pavo. Peso del pavo: Tiempo aproximado sin relleno: 8 a 12 libras: 2 ¾ a 3 horas; 12 a 14 libras: 3 a 3 ¾ horas; 14 a 18 libras: 3 ¾ a 4 ¼ horas; 18 a 20 libras: 4 ¼ a 4 ½ horas; 20 a 24 libras: 4 ½ a 5 horas.

Receta de Pavo al horno con romero y ajo