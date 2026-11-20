Para acompañar el pavo en tu cena de Acción de Gracias, puedes combinar guarniciones clásicas con opciones rápidas como las papas salteadas con ajo y eneldo.

Pie de calabaza: Como primer paso deberas: Mezclar en un tazón pequeño ¾ de taza de azúcar, ½ cucharadita de sal, 1 cucharadita de canela molida, ½ cucharadita de jengibre molido y 1 cucharadita de clavos de olor en polvo.

Batir 2 huevos grandes en otro tazón amplio y agregar 2 latas de puré de calabaza, 1 lata de leche evaporada y la mezcla anterior de azúcar. Colocar la mezcla 1 molde para pie con la base de harina. Hornear a 300°F durante 40-50 minutos o hasta que al insertar el cuchillo éste salga limpio. Dejar enfriar durante 1 hora antes de servir.

Papas salteadas con ajo y eneldo: Hierva 3 lb de papas mini con cáscara en agua con sal por 12–15 minutos. Saltea 4 dientes de ajo picados en 2 cucharadas de mantequilla amarilla y 2 de aceite de oliva, añade las papas, eneldo, sal y pimienta, y cocina por 6 minutos a fuego medio.

Puré de papas y relleno (relleno): Infaltables en el plato junto al pavo, acompañados de gravy y salsa de arándanos.• Verduras y vegetales al horno o sartén: Coles de Bruselas doradas o caramelizadas, zanahorias asadas o calabaza moscada con mantequilla y ajo.• Panecillos: Ideales para acompañar las salsas y completar la mesa festiva.

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Camotes al horno: Comienza por: Colocar 2 libras de camotes cortados en bastones en una cacerola y añadir 3 cucharadas de aceite de oliva y sal al gusto, mezclar bien hasta que todos los camotes queden bien cubiertos. Pasar los camotes a una fuente para horno y espolvorear con harina de trigo. Hornear a 200°F durante aproximadamente 45 minutos o hasta que estén suaves por dentro y dorados por fuera.

Arroz salvaje con almendras: Inicia poniendo: En una cacerola calentar 2½ tazas de caldo de pollo con 1 cucharada de hierbas secas mixtas y 2 cubitos de pollo, agregar ½ barra de mantequilla amarilla y dejar hervir.

Integrar 3 tazas de arroz salvaje con 1 taza de almendras con su piel en lascas, tapar la cacerola y dejar cocinar a fuego bajo hasta que se evapore el líquido y el arroz esté cocido. Sacar el arroz de la cacerola, esparcirlo en una fuente y rociarlo 1 cucharada de cilantro fino picado.