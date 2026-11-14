Receta de un rico Pie de manzana

El pie de manzana es uno de los postres tradicionales que se degustan en la cena de Acción de Gracias.Este postre de masa crujiente y dulce relleno es uno de los preferidos, ya que sus sabores y texturas crean una gran experiencia para el paladar. En este postre además de la manzana, uno de los ingredientes que más destaca es la canela dando como resultado un postre delicioso.

Una vez termines de hacer la masa del pie, espolvorea maicena y frótala, esto evitará que se humedezca de más al momento de hornear. Cuando hayas hecho el relleno, no hornees de inmediato. Lleva al refrigerador por al menos 10 minutos, esto hará que la tarta obtenga más consistencia. Al salir del horno espolvorea azúcar pulverizada, además de decorar, le dará un toque dulce muy singular.

Receta de Pie de manzana

Ingredientes: 1¾ tazas de harina, 1 cucharadita de sal, 1 taza de margarina fría en trozos, 2 huevos, 1 cucharada de agua, 8 manzanas cortadas en rodajas. Cantidad necesaria de canela en polvo, Cantidad necesaria de azúcar.

Paso a paso: Mezclar en un tazón la harina con la sal y la taza de margarina fría en trocitos hasta obtener una mezcla arenosa. Agrega los huevos y el agua, unir todo hasta lograr una masa, estirar y cubrir con la masa un molde redondo para pie previamente engrasado. Reserve una parte de la masa para la cobertura.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Colocar en la base para pie, las manzanas cortadas en rodajas, espolvorear con canela en polvo y azúcar al gusto. Cubrir con la masa restante cortada en tiras y hornear por 20 minutos a 350ºF o hasta que la masa esté bien cocida y crujiente. Retire y sirva caliente.