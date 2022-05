Renuncian a cultivar papas por alzas en los insumos

“Para cultivar una manzana de papas ahora hay que invertir unos L270 mil, no es rentable”.

Bajo estas condiciones, según Vásquez Meza , y considerando que “el mercado nacional no paga el precio justo, el que permite sacar los costos y obtener una utilidad mínima por la inversión realizada”, muchos productores “no cultivarán” y esperarán que las condiciones internacionales mejoren.

“La producción bajará porque muchos están dejando de cultivar. La inversión por tarea es de L12,100. Una manzana de tierra tiene 16 tareas. Para cultivar una manzana de papa hay que invertir alrededor de L270,000. Es una suma que no tienen los productores de Intibucá . Estos costos han aumento demasiado, por ejemplo, los fertilizantes con las fórmulas para cultivar papas que antes costaban unos L450 ahora valen L1,350”, dijo Vásquez Meza.

Casos

Teodoro Nolasco, un agricultor de 48 años, cultivó papas por última vez en noviembre del año pasado. Invirtió alrededor de L100,000 en una manzana de en la cual cosechó cerca de 400 quintales. Vendió la libra en el mercado local a L1.00, un precio que no lo motiva a seguir.

“Hoy no estoy cultivando porque todo ha subido. El fertilizante 12-24-12 que compraba a L470, ahora cuesta L1,130, los insecticidas también han subido en más de un 60%. Tendría que invertir un mínimo de L250,000. Ahorita me estoy dedicando a otras cosas porque la papa no es negocio”, dijo Nolasco, quien en estos días hacía zanjas para instalar el agua en la comunidad Pelón de Ologosí de Intibucá.

Santos Meza, de 53 años, ahora trabaja como jornalero y también en albañilería “cuando sale una oportunidad”. Para él, cultivar papa “no es rentable”.

La última vez, cuando aún no habían subido los precios de los insumos, invirtió L15,500 “en la siembra de dos tareas” y apenas logró obtener L7,800 por la venta.

“Los productores de papa de Intibucá siempre hemos sido perjudicados. Casi siempre nos pagan un precio muy bajo, a L200 la carga (200 libras). Para sacar la inversión, hay que vender la carga a más de L1,200 en estos tiempos de costos altos”, dijo.