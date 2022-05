Precio del maíz sube un 50% en tres meses

Los precios del maíz en el sector comercial mayorista comenzaron a ascender (por arriba de un 30%) en febrero a causa del atraso y reducción de las cosechas de primera y postrera de 2021, afectadas por la irregularidad de las lluvias en los departamentos más productivos.

Semanas después impactó la guerra de Ucrania.Anualmente, los hondureños consumen alrededor de 13 millones de quintales de maíz blanco, de los que 9 millones son abastecidos por los productores nacionales, unos 4 millones importados por empresas instaladas aquí que lo convierten en harina y 1 millón adicional que ingresa también como harina procedente de El Salvador.

Aparte de grano blanco, cada año Honduras importa 15 millones de quintales de maíz amarillo, el cual es procesado y convertido por empresas nacionales en alimentos balanceados demandados por la industria avícola, porcicultura y ganadería.

Luis Donaire, presidente de la Asociación de Productores de Maíz de Honduras (Apromaizh), le explicó a Diario LA PRENSA que Honduras debe recurrir obligatoriamente a las importaciones, dado a que el área cultivada en vez de aumentar ha decrecido.

“En 2019 había 35,000 manzanas de tierra cultivadas, para 2021 solamente teníamos 20,000 manzanas, unas 15,000 manzanas menos. En 2019 tuvimos un período extenso de sequía severa que afectó la producción. Al no cosechar, los productores perdieron la inversión y por no lograr readecuaciones de las deudas no pudieron recuperar en los dos años siguientes el área perdida”, dijo.