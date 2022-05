Diésel, camino a ser el combustible más caro

Implicaciones

Pero un diésel más caro tiene otras implicaciones más allá de solo precios más altos en la gasolinera.Como observa Covelo, “el diésel es un producto que ha sido usado por la industria” hondureña.

Buena parte del transporte terrestre, tanto de carga como de pasajeros, se efectúa con vehículos que utilizan motores diésel, por lo que, si este continúa subiendo, comenzaría a tener efectos en el costo de las mercancías, en el precio de los pasajes, entre otras cosas.

Buscando soluciones

La rebaja a los altos precios a los combustibles fue una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. De hecho, desde mediados de febrero, el Gobierno autorizó una rebaja de hasta 10 lempiras en el renglón de los impuestos que se cargan a los combustibles, pero los aumentos han sido tan altos que esto no ha sido suficiente para frenar la escalada de precios. Para el diésel en particular, el Gobierno decidió absorber el 50% del aumento.

Aun así, las medidas del Gobierno tienen cuando menos un efecto ralentizador, pues, de no haberse aplicado, los precios de los carburantes serían todavía más altos y es posible que el diésel ya estaría a la cabeza de la estructura de precios.

Entre tanto, los consumidores procuran hallar, hasta donde se lo permiten sus circunstancias, medidas para ahorrar.Algunos como el contratista William Burgos han reducido el número de viajes que efectúan semanalmente.

No es la única estrategia. “Hemos pedido a nuestros conductores que no se muevan si no es necesario, que manejen más despacio, que no corran”, dice Alberto Paz, empresario del transporte.Quizá la luz al final del túnel venga de la mano con el verano boreal.

Silva, de la Ahdippe, explica que a mediados del año aumenta la demanda de combustibles, principalmente gasolina, por lo que la demanda de diésel se reduce.

Una menor demanda puede provocar una reducción en el precio, pero hasta entonces la posibilidad de un diésel cada vez más caro se mantiene latente, así solo sea algo temporal.