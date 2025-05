Investigan a allegados de Iván Velásquez por dinero desaparecido de Koriun

San Pedro Sula, Honduras

Luego de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Ministerio Público decidieron no decomisar el dinero de Koriun Inversiones , su gerente Iván Velásquez distribuyó entre sus allegados más de 400 millones de lempiras en efectivo, según los reportes de la investigación.

La investigación del Ministerio Público se inició semanas después del 17 de febrero de este año, cuando LA PRENSA Premium reveló que Koriun Inversiones captaba dinero sin el permiso de la CNBS y cuyos fondos no estaban protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede).

A pesar del flujo millonario, Velásquez no cambió su estilo de vida: mantenía la casa sencilla de su esposa en la aldea de La Jutosa, en Choloma, y alquilaba otra vivienda en la colonia San Carlos, también en Choloma, donde residía con una nueva pareja.

“En oficinas como la de Choloma se manejaban grandes cantidades de dinero en efectivo. Ese dinero lo metían en cajas de cartón y hasta en sacos, ya que no había control. No había tiempo para clasificarlo por billetes, pues todo el día había trabajo”, relató un testigo del caso.

Los pocos policías militares presentes no lograron controlar la situación. A raíz de eso y por orden superior, los L358 millones fueron devueltos a Iván Velásquez, quien se comprometió, junto con técnicos de CNBS y fiscales, a devolver el capital a los socios.

Pago no documentado

La devolución del capital nunca se concretó. Al día siguiente, Koriun siguió captando dinero y solo entregó intereses. A socios que eran miembros de la Policía, empleados municipales y personas cercanas sí se les devolvió la totalidad invertida.

Velásquez aseguró a las autoridades que ya había devuelto los L358 millones, pero el lunes 12 de mayo una nueva inspección en Choloma evidenció que no existía respaldo documental ni financiero de esas devoluciones.

Durante esa inspección, Marcos Abel Villeda, empleado de contabilidad, intentó sacar de las oficinas 85,000 dólares (L2.2 millones) en una mochila. Tiene ahora una orden de captura.

Ese mismo día, Velásquez fue detenido en una camioneta de lujo color roja. Llevaba consigo 50,000 dólares (L1,292,500), que fueron devueltos a las cajas de Koriun.

En total, el dinero en dólares incautado equivale a L3,489,750, que se sumó a los L63.3 millones retirados de cuentas bancarias. Sin embargo, la madrugada del 14 de mayo, tras el retiro de los L63 millones que iban a ser devueltos inmediatamente a los socios, los representantes de la CNBS abandonaron las oficinas de Koriun, dejando nuevamente los fondos en manos de Velásquez.

Personal de la CNBS argumentó que no había seguridad luego de que cientos de personas desesperadas entraron a la fuerza a la empresa. Horas más tarde, empleados de Koriun anunciaron que ya no había efectivo y que Iván Velásquez ya no estaba en el lugar.