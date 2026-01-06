Pareja falsificaba constancias médicas en el IHSS, según el MP

Tegucigalpa

Una pareja que laboraba en el IHSS fue detenida en las últimas horas por suponerla responsable de la falsificación de documentos. La detención se registró en la colonia Guillermo Rodríguez, del municipio de Talanga.

Los arrestados fueron identificados como Francklin Noé Santos López y Brenda Judith Banegas Lagos, a quienes la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) acusa de los delitos de uso de documentos privados falsos en concurso real.

Según el Ministerio Público, un equipo de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) participó en la captura de la pareja.

El caso surgió en enero de 2025, cuando autoridades del IHSS de Tegucigalpa interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra la pareja, empleados del mismo centro asistencial, quienes en varias ocasiones presentaron incapacidades médicas con irregularidades, supuestamente emitidas por una clínica privada de la capital.