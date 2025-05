¿A cuántos socios de Koriun se les pagó con los L63 millones retirados en bancos?

San Pedro Sula, Cortés

De los L63.3 millones retirados de cuentas bancarias la tarde y noche del martes por Iván Velásquez no quedó rastro.

Este dinero habría sido pagado en la madrugada, pero tampoco dejaron constancia de la entrega de capital a los socios. Koriun no dejó ningún respaldo en documentos y menos en equipo de computación.

A eso de la 1:00 am y ante la amenaza, los técnicos de la CNBS abandonaron las oficinas custodiados por la Policía y solo quedaron Velásquez y el personal de Koriun haciendo pagos con la millonaria suma retirada. Más tarde, Velásquez salió de las oficinas de Koriun.

"No nos dieron todo"

Ayer, algunos de los socios de Koriun que estaban afuera de las instalaciones confirmaron que les habían pagado tal vez el 15% del capital que habían invertido en los últimos meses.

“No nos dieron todo, cuando me pagaron aún estaba Iván y los demás empleados”, comentó uno de los socios. Ya ayer, a las 10:30 am, empleados de Koriun les confirmaron a los socios que ya no había dinero en las oficinas, por lo que estos decidieron entrar y también tomarse la carretera, dejando sin paso a los vehículos que venían de Puerto Cortés y viceversa.

Al mediodía, el grupo de socios de Koriun que estaban dentro de las oficinas permitieron el acceso a medios de comunicación para que constataran que solo había en el lugar cuatro cajas con billetes de baja denominación que habían sido abandonados.No saben a cuántos pagaron.