Secretaría General de la OEA expresa preocupación por acciones de diputados de Libre

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por acciones del oficialismo en Honduras para "obstaculizar la transición pacífica del poder". Un comunicado de esa entidad, emitido este viernes, expone la preocupación por "las acciones de un grupo reducido y no plural de diputados hondureños" después de la convocatoria del presidente de ese poder, Luis Redondo, a la que asistieron diputados de Libre y que terminó en acciones de violencia.

En esos hechos, Gladis Aurora López, diputada nacionalista, resultó herida por la explosión de un artefacto que fue lanzado desde el exterior del Congreso Nacional por individuos que están siendo buscados por la Policía. Calificaron el proceso electoral del 30 de noviembre como el resultado "de la voluntad de la ciudadanía". La Secretaría General dijo observar "con consternación los actos de violencia ocurridos dentro del Congreso Nacional" y que "dichos actos son incompatibles con los principios de cualquier sistema democrático".

El comunicado añade que la Secretaría General de la OEA "rechaza la intervención y criminalización de los consejeros del Consejo Nacional Electoral mediante la participación del Ministerio Público en el proceso electoral".