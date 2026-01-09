Consejo Hondureño del Sector Social condena "acciones ilegales" del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (Cohdesse) expresó este viernes su "profunda preocupación y rechazo" ante las recientes acciones impulsadas desde la Presidencia del Congreso Nacional, al considerar que contravienen la Constitución y buscan desconocer los resultados electorales declarados oficialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En un pronunciamiento público, el Cohdesse señaló que las actuaciones promovidas bajo la conducción del diputado Luis Redondo Guifarro "contravienen el marco constitucional, transgreden la Ley Electoral y constituyen un intento evidente por desconocer y revertir los resultados electorales declarados oficialmente por el CNE".

El organismo recordó que "la voluntad popular expresada en las urnas el 30 de noviembre de 2025 es sagrada e innegociable”, y subrayó que la declaratoria oficial del CNE, emitida los días 24 y 30 de diciembre de 2025, "dio por concluida la ruta democrática en los niveles electivos presidencial, legislativo y municipal".

En el comunicado, el consejo condenó "de forma categórica la narrativa orientada a sembrar duda, generar caos político y promover decisiones legislativas al margen de los mecanismos de impugnación legalmente establecidos".

Advirtió que cualquier intento de anular o desobedecer la declaratoria electoral representa "un acto de grave irrespeto a la institucionalidad democrática".

Asimismo, exhortó al Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a "cumplir con su mandato constitucional de preservar el orden democrático, garantizar el libre tránsito y mantener neutralidad política".