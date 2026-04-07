Magistrados vuelven a pedir expediente de exfiscal Francia Medina para resolver amparo

LA PRENSA Premium confirmó que recientemente se presentó un pronto despacho a la Sala Penal para resolver el amparo interpuesto por la defensa de la exfiscal Francia Medina

Magistrados vuelven a pedir expediente de exfiscal Francia Medina para resolver amparo

Si para el 29 de mayo los magistrados no han resuelto el amparo, la exfiscal Francia Sofía Medina podrá recuperar su libertad, al habersele vencido el plazo máximo.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

A dos meses de que venza la prisión preventiva de la exfiscal Francia Sofía Medina, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) volvieron a solicitar el expediente de la acusada para resolver un amparo interpuesto por su defensa.

La exfiscal enfrentó, a finales de noviembre de 2025, un juicio oral y público por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.

Durante dos semanas, el Ministerio Público presentó las pruebas en contra de la exfuncionaria, a quien señalan de haber sustraído de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) 88 millones de lempiras mediante 22 retiros. El dinero formaba parte de evidencias decomisadas a sospechosos por lavado de activos, tráfico de drogas y extorsión en distintos casos.

El abogado defensor de Medina presentó pruebas de descargo y argumentó que la Fiscalía solo incorporó dos videos en los que su representada aparece realizando retiros de dinero del Banco Central. Sin embargo, sostuvo que dicha actividad formaba parte de sus funciones y afirmó que se realizó con las actas respectivas firmadas por sus superiores, sin que se haya demostrado la falsificación de firmas.

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La Sala del Tribunal de Sentencia está lista para emitir un fallo condenatorio o absolutorio, pero primero debe resolverse el recurso de amparo interpuesto por la defensa desde el inicio del proceso legal, por supuesta falta de competencia.

La defensa alega que, desde la audiencia de imputado y la emisión del auto de formal procesamiento contra Medina, el caso fue remitido a un juzgado con jurisdicción nacional; sin embargo, en la audiencia preliminar se trasladó a un juzgado ordinario.

Pese a que el recurso de amparo fue interpuesto hace más de un año, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ no se han pronunciado, por lo que la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública ha presentado, hasta la fecha, tres solicitudes de pronto despacho para exigir una resolución.

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LA PRENSA Premium confirmó que recientemente se presentó el tercer pronto despacho, una solicitud formal que se presenta ante un juez o tribunal para que emita una resolución pendiente sin más demora.

Ante esa solicitud, la Sala Penal volvió a requerir el expediente al Tribunal de San Pedro Sula, pese a que se suponía que ya contaba con una copia del mismo.

Medina fue capturada el 29 de noviembre de 2023 en su residencia en la colonia Valle del Sol, en San Pedro Sula.

En noviembre de 2025 cumplió los dos años de prisión preventiva que establece la ley como máximo para la celebración del juicio oral y público, por lo que esta etapa se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula en tiempo y forma.

Como la Sala de lo Constitucional aún no ha emitido una resolución sobre el amparo presentado por su defensa, la Fiscalía solicitó y obtuvo una ampliación de seis meses para mantener a la exfiscal en prisión, amparándose en la flexibilidad que la normativa permite en estos casos.

Antes de que concluya ese plazo, la defensa tiene preparada una petición formal para solicitar un cambio de medidas cautelares, que podría incluir detención domiciliaria o libertad con restricciones, en caso de que los magistrados no hayan resuelto el amparo para el 29 de mayo.

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