Magistrados vuelven a pedir expediente de exfiscal Francia Medina para resolver amparo

San Pedro Sula, Honduras

A dos meses de que venza la prisión preventiva de la exfiscal Francia Sofía Medina, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) volvieron a solicitar el expediente de la acusada para resolver un amparo interpuesto por su defensa. La exfiscal enfrentó, a finales de noviembre de 2025, un juicio oral y público por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos. Durante dos semanas, el Ministerio Público presentó las pruebas en contra de la exfuncionaria, a quien señalan de haber sustraído de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) 88 millones de lempiras mediante 22 retiros. El dinero formaba parte de evidencias decomisadas a sospechosos por lavado de activos, tráfico de drogas y extorsión en distintos casos. El abogado defensor de Medina presentó pruebas de descargo y argumentó que la Fiscalía solo incorporó dos videos en los que su representada aparece realizando retiros de dinero del Banco Central. Sin embargo, sostuvo que dicha actividad formaba parte de sus funciones y afirmó que se realizó con las actas respectivas firmadas por sus superiores, sin que se haya demostrado la falsificación de firmas.

La Sala del Tribunal de Sentencia está lista para emitir un fallo condenatorio o absolutorio, pero primero debe resolverse el recurso de amparo interpuesto por la defensa desde el inicio del proceso legal, por supuesta falta de competencia. La defensa alega que, desde la audiencia de imputado y la emisión del auto de formal procesamiento contra Medina, el caso fue remitido a un juzgado con jurisdicción nacional; sin embargo, en la audiencia preliminar se trasladó a un juzgado ordinario. Pese a que el recurso de amparo fue interpuesto hace más de un año, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ no se han pronunciado, por lo que la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública ha presentado, hasta la fecha, tres solicitudes de pronto despacho para exigir una resolución.