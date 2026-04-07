Magistrados vuelven a pedir expediente de exfiscal Francia Medina para resolver amparo

La Sala del Tribunal de Sentencia está lista para emitir un fallo condenatorio o absolutorio, pero primero debe resolverse <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/exfiscal-francia-medina-borde-libertad-amparo-pendiente-csj-HM29432720" target="_blank">el recurso de amparo</a> interpuesto por la defensa desde el inicio del proceso legal, por supuesta falta de competencia.La defensa alega que, desde la audiencia de imputado y la emisión del auto de formal procesamiento contra Medina, el caso fue remitido a un juzgado con jurisdicción nacional; sin embargo, en la audiencia preliminar se trasladó a un juzgado ordinario.Pese a que el recurso de amparo fue interpuesto hace más de un año, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ no se han pronunciado, por lo que la <b>Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública</b> ha presentado, hasta la fecha, tres solicitudes de pronto despacho para exigir una resolución.