En muchas casas hondureñas, la jornada comienza antes de que salga el sol, cuando alguien prepara el desayuno, otro busca transporte y alguien más revisa cuánto dinero queda para terminar la semana. Todos salen a trabajar, pero eso no significa que, al regresar, encuentren resueltas las necesidades de la familia.

Hay una contradicción que merece nuestra atención: una persona puede tener empleo y, al mismo tiempo, vivir preocupada por cómo mantener todo.

Durante años nos hemos acostumbrado a una pregunta: ¿cuántos hondureños tienen trabajo? Es una pregunta necesaria, pero insuficiente. Saber que alguien está ocupado no nos dice cuánto gana, cuántas horas trabaja, si tiene protección social o si necesita buscar otra actividad para completar sus ingresos.

Es como contar cuántas casas tienen techo sin preguntarnos si ese techo protege de la lluvia. Por ejemplo, pensemos en una mujer que vende alimentos por la mañana, recibe encargos durante la tarde y, los fines de semana, ayuda en un negocio familiar. Ella prácticamente trabaja todos los días, aunque ninguna de esas actividades le garantice un ingreso estable. Su realidad difícilmente puede explicarse con una sola palabra.

También está quien se presenta como trabajador independiente, pero depende de una empresa que determina sus encargos, sus condiciones y buena parte de sus ingresos. Tiene la apariencia de trabajar por cuenta propia, aunque su autonomía sea limitada.

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Estas situaciones han llevado a revisar internacionalmente la manera de comprender las relaciones laborales. No se trata de desconocer las estadísticas existentes, sino de reconocer que el trabajo tiene dimensiones que los indicadores generales no muestran por sí solos.

En Honduras, donde la informalidad ocupa un lugar importante en la economía, comprender esas diferencias resulta indispensable, ya que no es lo mismo tener una actividad que contar con ingresos suficientes; tampoco es igual trabajar muchas horas que disponer de oportunidades para progresar.

Las discusiones técnicas sobre la medición del empleo nos recuerdan que observar mejor el mercado laboral no es únicamente un asunto de especialistas. De esa comprensión dependen decisiones sobre capacitación, protección social, productividad y políticas públicas.

Porque una cifra puede decirnos cuántas personas trabajan, pero no necesariamente cuántas consiguen vivir dignamente de su esfuerzo.

Y quizá allí comienza una de las tareas más importantes del país: dejar de conformarnos con saber si la gente trabaja y empezar a comprender qué clase de vida le permite construir ese trabajo. Es ahí donde la Organización Internacional del Trabajo ha planteado nuevos retos a los gobiernos del mundo en torno a la nueva dimensión del trabajo, el empleador y el trabajador.