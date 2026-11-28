En su libro El refugio secreto, Corrie ten Boom relata una experiencia que le dejó una profunda lección sobre lo que significa dar gracias a Dios en toda circunstancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie, su hermana Betsy y otros miembros de su familia fueron arrestados por los nazis por brindar refugio a judíos perseguidos. Corrie y Betsy fueron trasladadas al campo de concentración de Ravensbrück, donde las alojaron en un barracón abarrotado de mujeres, en condiciones deplorables de suciedad y, para colmo, infestado de pulgas.

Una mañana, mientras las hermanas leían en silencio la Biblia que habían logrado introducir a escondidas, llegaron a las palabras de 1 Tesalonicenses 5:18, donde se exhorta a dar gracias a Dios en toda circunstancia. Al reflexionar sobre aquel pasaje, Betsy le dijo a su hermana: “Bueno, también debemos darle gracias a Dios por estas pulgas”.

Corrie, sorprendida por aquella propuesta, respondió de inmediato: “¡De ninguna manera voy a darle gracias a Dios por unas pulgas!”. Sin embargo, Betsy insistió en que debían hacerlo. Finalmente, aunque Corrie no comprendía por qué tendría que agradecer por algo tan desagradable, ambas oraron y dieron gracias a Dios incluso por las pulgas.

Con el paso de los meses, las hermanas descubrieron algo extraordinario: tenían la libertad de leer y estudiar la Biblia, compartir abiertamente el evangelio con las demás mujeres y organizar reuniones de oración sin temor a ser descubiertas. Aquello era algo excepcional, pues en otros barracones estas actividades estaban prohibidas y eran vigiladas por los guardias. Tiempo después comprendieron la razón: los guardias evitaban entrar en su barracón precisamente por la infestación de pulgas.

Romanos 8:28 afirma que Dios hace que todas las cosas, tanto las buenas como las difíciles, cooperen para el bien de quienes lo aman. No obstante, debemos reconocer que, como bien decía un predicador, mientras estemos de este lado de la eternidad, no siempre lograremos comprender cómo determinadas situaciones dolorosas o circunstancias adversas pueden contribuir a nuestro bien. Sin embargo, hay algo de lo que sí podemos estar seguros: cuando estemos del otro lado de la eternidad, podremos comprender lo que hoy nos resulta inexplicable y hacer la transición de preguntarnos: “¿Por qué sucedió?” a exclamar con gratitud: “¡Gracias a Dios que sucedió!”.