Corría el año 1956 cuando Nikita Kruschev, líder de la Unión Soviética, presentó un importante discurso frente al Concilio Supremo Soviético. Durante su intervención, hizo algo que pocos se atrevían a hacer: denunció públicamente los abusos, las injusticias y las atrocidades cometidas durante el régimen de José Stalin.

Mientras desarrollaba su disertación, alguien entre los asistentes le hizo llegar una nota con una pregunta que, más que un interrogante, era una seria acusación en contra de él. La nota decía: “Camarada Kruschev, ¿dónde estaba usted cuando Stalin cometía todas esas atrocidades?”.

Al leerla, Kruschev se enfureció y preguntó en voz alta: “¿¡Quién escribió esta nota!? ¡Que se ponga de pie!”. Pero nadie respondió y un silencio absoluto invadió el auditorio. “Le daré un minuto para que se identifique”, insistió. Pasaron los segundos, pero nadie se levantó.

Entonces, Kruschev respondió: “Muy bien, les diré dónde estaba yo durante aquellos años. Estaba haciendo exactamente lo mismo que está haciendo ahora quien escribió esta nota: ¡guardando silencio! Yo tenía miedo de levantar la voz, de expresar mi desacuerdo y de ir contracorriente”.

Esta narración constituye el espejo invertido del relato bíblico de Daniel 3, donde los tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego, hebreos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, protagonizan un acto de valentía y desobediencia civil al negarse a postrarse ante la inmensa estatua de oro levantada por el rey Nabucodonosor en la llanura de Dura. Mientras toda la multitud caía de rodillas al sonar la música por orden real, ellos permanecieron firmes en su convicción de adorar únicamente al Dios verdadero, a pesar de saber que su desobediencia conllevaba el castigo inmediato de ser arrojados a un horno de fuego ardiente. Ante la furia del monarca, declararon con serenidad que su Dios tenía el poder para librarlos, pero que, incluso si decidía no hacerlo, jamás servirían a dioses ajenos ni se inclinarían ante aquella imagen.

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Existen momentos en la vida, estimado lector, que pondrán a prueba de qué están hechas nuestras convicciones. La pregunta es: ¿cómo responderemos cuando llegue ese momento?