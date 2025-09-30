  1. Inicio
Venezuela acusa a EE UU de ensañarse contra los pescadores en el mar Caribe

La Asamblea Nacional de Venezuela acusó también a EE UU de haber "interceptado y atacado ilegalmente barcos y lanchas pesqueras".

  • 30 de septiembre de 2025 a las 18:46 -
Venezuela acusa a EE UU de ensañarse contra los pescadores en el mar Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una foto de archivo. EFE
Caracas

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, acusó este martes a Estados Unidos de ensañarse contra los pescadores por el despliegue militar que ese país mantiene en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana, lo que Caracas denuncia como una "amenaza" en contra de su soberanía y la integridad territorial.

El Legislativo, durante la sesión ordinaria, aprobó por unanimidad un acuerdo en el que señala la movilización militar estadounidense como "parte de una escalada de agresión y amenaza permanente" contra Venezuela y el resto de América Latina y el Caribe "ensañándose, principalmente, contra pescadoras y pescadores".

La AN acusó también a EE.UU. de haber "interceptado y atacado ilegalmente barcos y lanchas pesqueras", y alertó de "la crueldad explícita con la que", según los diputados, la nación norteamericana "sataniza y criminaliza" a los "trabajadores del mar, con el único propósito -advirtió- de justificar una escalada belicista contra Venezuela para forzar un cambio de régimen".

Es por eso que el Parlamento acordó "honrar la valentía y gallardía" de los pescadores "en la defensa y resguardo de la patria como fuerza impulsora para garantizar la paz" en sus "costas caribeñas y en toda la nación", según reza el documento.

Además, rechazó "cualquier ataque o amenaza que viole la soberanía e integridad territorial de la patria, así como también cualquier acción que obstruya la actividad y el crecimiento económico" del país.

República Dominicana excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas

La AN también se comprometió a denunciar "ante todas las instancias nacionales e internacionales la flagrante violación de los derechos humanos y del derecho al desarrollo del pueblo venezolano, particularmente, de las trabajadoras y trabajadores de la pesca".

La Administración de Donald Trump ha dicho que el contingente estadounidense en el Caribe, compuesto por destructores, buques de transporte anfibio, un submarino de propulsión nuclear y aviones de combate, ha destruido ya cuatro presuntas narcolanchas en aguas internacionales que partieron supuestamente de Venezuela con drogas a bordo.

El pasado 17 de septiembre, el ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, dijo que los pescadores en el mar Caribe están amenazados por el despliegue militar estadounidense. EFE

Redacción web
Texto EFE

