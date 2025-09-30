Venezuela acusa a EE UU de ensañarse contra los pescadores en el mar Caribe

Caracas

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, acusó este martes a Estados Unidos de ensañarse contra los pescadores por el despliegue militar que ese país mantiene en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana, lo que Caracas denuncia como una "amenaza" en contra de su soberanía y la integridad territorial.

El Legislativo, durante la sesión ordinaria, aprobó por unanimidad un acuerdo en el que señala la movilización militar estadounidense como "parte de una escalada de agresión y amenaza permanente" contra Venezuela y el resto de América Latina y el Caribe "ensañándose, principalmente, contra pescadoras y pescadores".

La AN acusó también a EE.UU. de haber "interceptado y atacado ilegalmente barcos y lanchas pesqueras", y alertó de "la crueldad explícita con la que", según los diputados, la nación norteamericana "sataniza y criminaliza" a los "trabajadores del mar, con el único propósito -advirtió- de justificar una escalada belicista contra Venezuela para forzar un cambio de régimen".

Es por eso que el Parlamento acordó "honrar la valentía y gallardía" de los pescadores "en la defensa y resguardo de la patria como fuerza impulsora para garantizar la paz" en sus "costas caribeñas y en toda la nación", según reza el documento.

Además, rechazó "cualquier ataque o amenaza que viole la soberanía e integridad territorial de la patria, así como también cualquier acción que obstruya la actividad y el crecimiento económico" del país.