República Dominicana excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas

Santo Domingo, República Dominicana.

En un comunicado, la Cancillería precisó que al asumir la presidencia pro tempore en 2023, el Gobierno dominicano anunció que dicha cumbre sería inclusiva, "propósito que procuramos honrar", sin embargo, "frente al contexto actual de polarización política, hemos decidido priorizar el éxito del encuentro, extendiendo la invitación al mayor número posible de países".

La Cancillería de la República Dominicana informó este martes su decisión de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas que se celebrará el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, en el este del país.

La Cumbre de las Américas, lanzada bajo la iniciativa de Estados Unidos en 1994, está actualmente coordinada junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA).



El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano recuerda que el reglamento impone limitaciones específicas sobre la participación de países que no forman parte de ese organismo.



En ese sentido, "la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela —países que, por diversas razones, han decidido no formar parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas— constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro", afirmó.

El comunicado aclara que la organización de la X Cumbre de las Américas se rige por criterios multilaterales, distintos a la naturaleza bilateral de los vínculos que República Dominicana mantiene con los países que no fueron invitados.



En el caso de Cuba, la Cancillería resalta una relación 'histórica, sólida y excelente', caracterizada por intercambios en múltiples ámbitos y por un respeto mutuo a pesar de las diferencias políticas.



Sobre Nicaragua, el Gobierno dominicano describe el vínculo como cordial, subrayando la cooperación constante en organismos regionales y multilaterales como el Sica, la Celac, la ONU y la Segib, además de un comercio equilibrado entre ambas naciones.



En lo que respecta a Venezuela, se reconoce la existencia de lazos históricos, pero se precisa que el país no ha validado los resultados de las dos últimas elecciones presidenciales. Tras esa decisión, las autoridades venezolanas suspendieron las relaciones diplomáticas bilaterales."

