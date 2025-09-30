  1. Inicio
La pista que llevó a la policía hasta los cuerpos de Brenda, Morena y Lara

Cinco días después de su desaparición, las autoridades lograron localizar los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela. Ya hay cuatro personas detenidas

  • 30 de septiembre de 2025 a las 17:45 -
  • Redacción
Según detallan las autoridades argentinas, los delincuentes que le quitaron la vida a estas tres jovencitas son parte de una red de narcotráfico.

Foto: Redes sociales
Buenos Aires, Argentina

El hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela estremeció a Argentina el pasado 24 de septiembre. Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes 19 tras subirse a una camioneta rumbo a una supuesta fiesta que resultó ser una trampa mortal.

Los celulares de las jóvenes dejaron de funcionar un día después de su desaparición, pero antes emitieron una última señal. Ese registro fue la pista que permitió a la policía seguir el rastro y, cinco días después, localizar la casa de Florencio Varela donde estaban enterradas.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dijo que detrás del triple crimen “hubo una estrategia premeditada para llevarlas a un lugar y matarlas”.

En la casa donde fueron halladas enterradas, los agentes encontraron manchas de sangre y olor a productos de limpieza.

Foto de las víctimas en vida.

Foto de las víctimas en vida.

 (Foto: Redes sociales)

Detenidos por la muerte de Brenda, Morena y Lara

Cuatro personas (dos hombres y dos mujeres de entre 18 y 28 años) fueron detenidas por suponerlos responsables del triple crimen. Los dueños de la casa donde fueron hallados los cuerpos también quedaron bajo arresto, acusados de homicidio agravado.

Con el paso de los días, la investigación avanzó y se sumaron dos nuevos detenidos, mientras los agentes buscan al presunto autor intelectual, un líder narco conocido como “el Pequeño J”, que aún permanece prófugo.

La hipótesis principal es que se trató de una “venganza narco”. Según las autoridades, la camioneta utilizada tenía matrícula adulterada para confundir la investigación.

Los informes preliminares de autopsia revelaron la brutalidad con la que fueron asesinadas: torturas, mutilaciones y golpes fatales. Las lesiones ocurrieron cuando las tres jovencitas aún estaban con vida.

Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

