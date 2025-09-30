La pista que llevó a la policía hasta los cuerpos de Brenda, Morena y Lara

Buenos Aires, Argentina

El hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela estremeció a Argentina el pasado 24 de septiembre. Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes 19 tras subirse a una camioneta rumbo a una supuesta fiesta que resultó ser una trampa mortal.

Los celulares de las jóvenes dejaron de funcionar un día después de su desaparición, pero antes emitieron una última señal. Ese registro fue la pista que permitió a la policía seguir el rastro y, cinco días después, localizar la casa de Florencio Varela donde estaban enterradas.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dijo que detrás del triple crimen “hubo una estrategia premeditada para llevarlas a un lugar y matarlas”.

En la casa donde fueron halladas enterradas, los agentes encontraron manchas de sangre y olor a productos de limpieza.