Brenda, Morena y Lara, víctimas de una "fiesta" que acabó con sus vidas

Las jovencitas Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) salieron a una fiesta y fueron halladas sin vida. Hoy hay 4 sospechosos señalados por el crimen. Aquí le contamos más sobre el caso que conmociona al mundo entero.
Las tres jóvenes (Brenda y Morena, primas de 20 años, y Lara, su amiga de 15) desaparecieron tras subir a una camioneta el viernes 19 de septiembre con rumbo a una supuesta fiesta que se convirtió en una trampa mortal.
Los cuerpos sin vida de las tres jóvenes fueron encontrados hasta el miércoles 24 de septiembre enterrados en el patio de una vivienda en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
Según reveló el ministro provincial de Seguridad, Javier Alonso, las tres jóvenes habrían sido víctimas de “una trampa organizada por una banda narco” que tendría base en una villa popular del barrio de Flores, en la capital argentina. El vehículo que las recogió, al parecer, tenía una matrícula falsa.
Hasta ahora hay cuatro detenidos por el crimen. Se trata de dos parejas, una de nacionalidad argentina y otra peruana.
La desaparición de las jóvenes generó una gran conmoción, impulsada por la intensa movilización de sus familias. El mismo sábado 20, al no regresar ni dar señales de vida, comenzaron a difundir sus fotos en redes sociales.
Tras reconocer los cuerpos, los familiares de las víctimas se unieron a vecinos en una marcha para exigir justicia en el barrio donde las jóvenes fueron vistas por última vez.
“Hubo una estrategia premeditada para llevarlas a un lugar y matarlas”, declaró el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Los investigadores creen que las jóvenes conocieron a algunos de los integrantes de la banda en esa zona.
Según Alonso, los asesinos usaron una camioneta con la matrícula adulterada para sembrar pistas falsas. La principal hipótesis es una "venganza narco", aunque las razones específicas se desconocen.
En la foto aparece Lara Morena. Tenía 15 años, era la más joven. Según el informe forense, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de cortarle el cuello.
Brenda fue asesinada con un fuerte golpe en la cabeza, pero antes fue torturada con múltiples puñaladas en el cuello. Y a Lara Morena le rompieron el cuello. Los argentinos exigen justicia en este caso que los conmociona.
Las tres murieron la misma noche en la que desaparecieron, según los forenses.