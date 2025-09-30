Rastrean cámaras para esclarecer homicidio del funcionario que apareció en un maletero

Almería

Las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen abierta una investigación para tratar de esclarecer la muerte de un funcionario de 54 años del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) encontrado maniatado y con signos de haber sido agredido físicamente en el interior del maletero de su coche.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado —en declaraciones a los periodistas en Granada— de que la denuncia por la desaparición de este hombre, que vivía solo en la localidad vecina de Berja, fue presentada este pasado fin de semana por su hermana.

Una vez iniciada la búsqueda, la Guardia Civil localizó el domingo el vehículo de la víctima junto a una empresa hortofrutícola de El Ejido y en el maletero su cadáver maniatado y con síntomas de haber sido agredido físicamente.

Según Fernández, en este momento la investigación abierta está pendiente de la autopsia del cadáver para determinar exactamente las circunstancias de la muerte y se están llevando a cabo todas las tareas de búsqueda de posibles testigos.