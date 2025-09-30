  1. Inicio
Reo condenado por doble asesinato es liberado por error y ahora lo buscan en EE UU

James Daniels se encontraba bajo custodia en el centro correccional Turner Guilford Knight, en Miami.

  • 30 de septiembre de 2025 a las 16:15 -
  • Texto EFE
La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade divulgó un cartel donde aparece James Edward Daniels, quien estaba preso por el secuestro, la tortura y el asesinato en 2020 de dos camioneros. EFE
Miami

La Oficina del alguacil del condado de Miami-Dade (Florida) anunció la búsqueda de un hombre condenado por doble asesinato, que “debería ser considerado armado y peligroso”, tras haber sido liberado por error de una cárcel de este condado.

James Daniels, de 60 años, se encontraba bajo custodia en el centro correccional Turner Guilford Knight, en Miami, por el secuestro, la tortura y el asesinato en 2020 de dos camioneros, Osmar Oliva y Johan Gonzalez Quesada, así como por atacar a una tercera víctima que logró sobrevivir.

Daniels fue liberado “debido a un error de procedimiento”, explicó en un comunicado el Departamento de correcciones del condado, que está utilizando “todos los recursos disponibles, incluyendo la asistencia de nuestros colaboradores policiales locales y federales” para encontrar al fugitivo.

El crimen fue perpetrado junto con otros dos delincuentes, Frederick Rudolph y Herbert Barr.

Daniels y Rudolph fueron declarados culpables de múltiples cargos a finales de 2024, incluyendo secuestro con resultado de muerte, por lo que en marzo de 2025 fueron sentenciados a cadena perpetua.

Barr se declaró culpable de secuestro y fue condenado a 12 años y medio de prisión.

Reconocido como uno de los casos más violentos del condado en los últimos años, los agentes hicieron un llamado de ayuda a la población para localizar al fugitivo y ofrecen una recompensa de hasta 5.000 dólares.

