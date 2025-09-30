Dos hondureños entre los 20 muertos bajo custodia de inmigración en EE UU

Los Ángeles, Estados Unidos.

Durante el año fiscal 2025, que concluye este martes, un total de 20 inmigrantes, incluidos dos hondureños, fallecieron bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en medio de crecientes denuncias sobre condiciones precarias y deficiencias en la atención médica durante la administración de Donald Trump. La lista de fallecidos bajo custodia de ICE en 2025 incluye a seis inmigrantes de México, dos de Honduras y dos de Vietnam, además de uno originario de Haití, India, Guyana, Etiopía, Ucrania, Colombia, Canadá, China y Cuba. Los últimos dos fallecidos registrados fueron el mexicano Miguel Ángel García-Hernández, de 32 años, y el salvadoreño Norlan Guzmán Fuentes, de 37, quienes perdieron la vida a causa del tiroteo del pasado miércoles en las instalaciones de ICE en Dallas (Texas).

García-Hernández falleció esta semana como consecuencia de las heridas recibidas, mientras que Guzmán-Fuentes, quien había sido detenido el miércoles pasado, murió el día del ataque esposado y encadenado de pies y manos. La cifra de muertos del tiroteo podría aumentar ya que otro inmigrante, en este caso venezolano, que se encontraba en la camioneta que fue baleada junto al edificio se encuentra en condición crítica. Desde que el presidente Donald Trump inició su campaña de deportaciones masivas, defensores de los inmigrantes han puesto en la mira las condiciones en las que ICE mantiene a los detenidos por ofensas civiles, como es catalogada una infracción a las leyes migratorias de Estados Unidos. La cifra de muertos del año fiscal 2025 solo es superada por el 2020, año de la pandemia de la covid-19, cuando se registraron 21 muertes. Pero supera los doce decesos de 2024. En los tres años anteriores se registraron 4 muertes en 2023, 3 en 2022 y 5 en 2021.

Seis mexicanos muertos