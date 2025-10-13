Trump preside en Jerusalén la liberación de los rehenes israelíes

El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó este lunes en la Knéset, el Parlamento israelí, que Israel ha logrado todo lo que podía conseguir por la fuerza de las armas y que ahora es el momento de convertir esas victorias en el "premio final de la paz".
"Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas. Ahora es el momento de transformar estas victorias contra los terroristas en paz y prosperidad para todo Oriente Medio", dijo Trump, en el día en que se prevé la firma del acuerdo que pone fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás.
Trump pronunció su discurso tras la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos que permanecían cautivos en Gaza y la entrega de prisioneros palestinos, como parte del acuerdo de alto el fuego.
Entre aplausos, el mandatario se convirtió en el protagonista del Parlamento, aunque su intervención fue momentáneamente interrumpida por los diputados Ayman Odeh y Ofer Cassif, de la coalición árabe-judía Hadash Taal, quienes portaban pancartas con el texto "¡Reconocer Palestina!" y fueron retirados por la seguridad.
Tras dos años secuestrados por terroristas de Hamás:— Israel en Español (@IsraelinSpanish) October 13, 2025
Emocionantes reencuentros de jóvenes israelíes con sus familias, que lucharon incansablemente para llegar a este momento.
El pueblo de Israel llora de emoción al ver estas imágenes.
¡Ya están en casa! 🇮🇱🎗️ pic.twitter.com/V1fbpIPRJG
Continuando su intervención, Trump afirmó que "este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio" y mostró su agradecimiento a las naciones árabes y musulmanas que presionaron a Hamás para liberar a los rehenes.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que junto a Trump se alcanzará la paz: "Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz", declaró desde la Knéset.
Liberación de los rehenes
El proceso comenzó a las 9:30 hora local (6:30 GMT), cuando el Ejército de Israel confirmó que los siete primeros rehenes vivos cruzaron la frontera y fueron entregados a la Cruz Roja: Eitan Mor (25), Alon Ahel (24), Ziv Berman (27), Gali Berman (27), Guy Gilboa Dalal (24), Omri Miren (48) y Matan Angrest (22).
Poco antes de las 11:00 hora local, los 13 rehenes restantes fueron entregados y el primer helicóptero con los liberados llegó al Hospital Sheba de Ramat Gan, mientras que el Beilinson recibió a Eitan Mor.
Con esto, las milicias de Gaza ya no cuentan con cautivos vivos, mientras que algunos cuerpos de rehenes fallecidos serán entregados a lo largo del día, aunque Hamás no ha podido localizar a todos los desaparecidos.
Liberación de prisioneros palestinos
Israel liberó a los primeros prisioneros palestinos, trasladados en autobuses a Ramala, la capital de Cisjordania, a las 12:50 hora local (9:50 GMT), donde familiares y amigos los esperaban.
Al final del día se espera que se libere a 1.968 prisioneros, de los cuales 154 serán deportados, según asociaciones de presos de Hamás y la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Hamás mantiene control temporal en Gaza
Trump aseguró que Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control armado en Gaza: "Les hemos dado la aprobación por un tiempo (...). Tendremos que vigilar que no haya grandes problemas. Creo que todo irá bien", declaró a bordo del Air Force One, camino a Tel Aviv.
La Cumbre para la Paz continúa en Egipto
Tras su visita a Israel, Trump viajará a Egipto para copresidir la Cumbre para la Paz, con más de treinta dirigentes mundiales, entre ellos líderes de Catar, Turquía, España, Francia y Reino Unido, junto al presidente egipcio Abdelfatah Al Sisi y al presidente de la ANP, Mahmud Abás.
El primer ministro israelí, Netanyahu, no asistirá debido al inicio del feriado Simjat Torá, que cierra el periodo festivo de Sucot.