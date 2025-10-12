Europa estrena el registro digital de viajeros en el aeropuerto de Madrid

Madrid, España.

El nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES, siglas del inglés 'Entry Exit System') para registrar digitalmente a personas extranjeras que entren al espacio Schengen se activó este domingo por vez primera en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el más grande de España.

Según detalla en un comunicado la Policía Nacional, hoy han sido 1.819 los pasajeros registrados mediante este nuevo sistema, que estará plenamente operativo en seis meses e incluye la captación de datos biométricos (imagen facial y huellas dactilares).

Los 29 países europeos que forman parte del espacio Schengen —todos los de la Unión Europea, salvo Chipre e Irlanda, así como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein— empiezan hoy a emplear de forma gradual el sistema EES, que recoge de forma automatizada datos biométricos del rostro y las huellas dactilares de ciudadanos de terceros países que entran en este espacio.