Europa estrena el registro digital de viajeros en el aeropuerto de Madrid

El nuevo sistema de control de fronteras de la UE con datos biometricos empieza a funcionar en aeropuerto de Madrid.

  • 12 de octubre de 2025 a las 11:18 -
  • Agencia EFE
El nuevo sistema de control de fronteras para extranjeros incluye la captación de datos biométricos (imagen facial y huellas dactilares) en los aeropuertos europeos.

 EFE/ Chema Moya
Madrid, España.

El nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES, siglas del inglés 'Entry Exit System') para registrar digitalmente a personas extranjeras que entren al espacio Schengen se activó este domingo por vez primera en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el más grande de España.

Según detalla en un comunicado la Policía Nacional, hoy han sido 1.819 los pasajeros registrados mediante este nuevo sistema, que estará plenamente operativo en seis meses e incluye la captación de datos biométricos (imagen facial y huellas dactilares).

Los 29 países europeos que forman parte del espacio Schengen —todos los de la Unión Europea, salvo Chipre e Irlanda, así como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein— empiezan hoy a emplear de forma gradual el sistema EES, que recoge de forma automatizada datos biométricos del rostro y las huellas dactilares de ciudadanos de terceros países que entran en este espacio.

El sistema informático, que sustituirá al sellado manual de pasaportes, registrará las entradas y salidas de esos viajeros y se irá implantando progresivamente en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres hasta que esté en funcionamiento totalmente el 10 de abril de 2026, fecha prevista por la Unión Europea (UE) para su obligatoriedad.

Europa implementará nuevo sistema digital de entrada y salida a partir del 12 de octubre

El sistema almacena los datos del documento, la entrada del pasajero y la salida, la fecha, la hora, si entra o es rechazado en frontera, y envía la información a una base común que pueden consultar todos los estados miembros del espacio de Schengen.

El SES forma parte del paquete europeo de medidas de fronteras "inteligentes", cuyo objetivo es mejorar la gestión de las fronteras exteriores de la UE mediante el uso de nuevas tecnologías. EFE

