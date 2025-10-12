  1. Inicio
Cuatro muertos y veinte heridos deja tiroteo en Carolina del Sur

El ataque se registró en un bar del condado de Beaufourt la madrugada de este domingo.

  • 12 de octubre de 2025 a las 09:34 -
  • Agencia EFE
El ataque contra un bar en Carolina del Sur es el segundo tiroteo masivo este fin de semana en EEUU.

 EFE/Archivo
Carolina del Sur, Estados Unidos.

Un tiroteo en un bar de Carolina del Sur (EE.UU.) ocurrido la madrugada del domingo dejó al menos cuatro muertos y veinte heridos, según informaron las autoridades locales.

Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron trasladados a un hospital local, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Beaufourt; aún se desconoce la identidad de las víctimas mortales.

Las autoridades están investigando a "una persona de interés" y las pesquisas continúa en curso.

El incidente tuvo lugar sobre la 1:00 a.m. en la isla de Santa Helena, sobre las costas de Carolina del Sur, en el bar Willie's Bar and Grill.

Tiroteo en Carolina del Norte deja tres muertos y ocho heridos

"Cientos de personas estaban en el establecimiento donde tuvo lugar el tiroteo; varias víctimas corrieron hacia locales y casas cercanas buscando refugiarse de las balas", detalló el sheriff en un comunicado.

El de hoy es el segundo tiroteo masivo que tiene lugar este fin de semana en Estados Unidos. El país ha registrado al menos 300 incidentes de este tipo, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

