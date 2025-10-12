Cuatro muertos y veinte heridos deja tiroteo en Carolina del Sur

Carolina del Sur, Estados Unidos.

Un tiroteo en un bar de Carolina del Sur (EE.UU.) ocurrido la madrugada del domingo dejó al menos cuatro muertos y veinte heridos, según informaron las autoridades locales.

Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron trasladados a un hospital local, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Beaufourt; aún se desconoce la identidad de las víctimas mortales.

Las autoridades están investigando a "una persona de interés" y las pesquisas continúa en curso.

El incidente tuvo lugar sobre la 1:00 a.m. en la isla de Santa Helena, sobre las costas de Carolina del Sur, en el bar Willie's Bar and Grill.