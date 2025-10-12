  1. Inicio
Trump goza de "un estado de salud excepcional", según su informe médico

El mandatario estadounidense se sometió a una revisión médica de rutina este fin de semana.

  • 12 de octubre de 2025 a las 07:36 -
  • Agencia EFE
Trump viajará este domingo a Oriente Medio para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás.

 EFE/SHAWN THEW
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, goza de "un estado de salud excepcional", concluye el informe médico de la evaluación de rutina que se le realizó el viernes al mandatario en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

De acuerdo con el informe, Trump, de 79 años, tiene una edad cardiovascular catorce años menor que su edad cronológica, según el reporte compartido por la Casa Blanca.

El resultado agrega que el mandatario fue vacunado contra la influenza y que recibió una dosis de refuerzo contra la covid-19.

"El presidente se mantiene en un estado de salud excepcional, mostrando un desempeño cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico sobresaliente", concluye el resumen.

El informe indica que el presidente se encuentra en buenas condiciones para viajes internacionales, ya que tiene previsto viajar este fin de semana a oriente medio como actor de la mediación del acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Pese al informe, medios de comunicación y analistas han expresado, constantemente, dudas sobre la salud de Trump, principalmente por su edad avanzada y factores de riesgo cardiovasculares. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

