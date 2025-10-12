Trump goza de "un estado de salud excepcional", según su informe médico

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, goza de "un estado de salud excepcional", concluye el informe médico de la evaluación de rutina que se le realizó el viernes al mandatario en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

De acuerdo con el informe, Trump, de 79 años, tiene una edad cardiovascular catorce años menor que su edad cronológica, según el reporte compartido por la Casa Blanca.

El resultado agrega que el mandatario fue vacunado contra la influenza y que recibió una dosis de refuerzo contra la covid-19.

"El presidente se mantiene en un estado de salud excepcional, mostrando un desempeño cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico sobresaliente", concluye el resumen.