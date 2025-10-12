  1. Inicio
Tropas estadounidenses llegan a Israel para supervisar el acuerdo de alto el fuego

Los soldados estadounidenses no entrarán en la Franja de Gaza, según informaron altos funcionarios.

  • 12 de octubre de 2025 a las 07:16 -
  • Agencia EFE
Estados Unidos desplegó 200 soldados en Israel para apoyar el acuerdo de Trump que busca acabar con la guerra en Gaza.

 EFE/HUNTER CONE
Washington, Estados Unidos.

Soldados estadounidenses han comenzado a llegar a Israel para apoyar y supervisar el acuerdo del presidente de EE.UU., Donald Trump, firmado por Israel y Hamás el jueves.

Según adelantó la cadena estadounidense ABC News, 200 soldados estadounidenses han comenzado a llegar a territorio israelí desde EE.UU. y desde otros países de Oriente Medio para establecer un "centro de coordinación" que supervisará la implementación del alto el fuego en Gaza.

Los dos oficiales estadounidenses consultados por la cadena aseguran que ningún soldado estadounidense entrará en la Franja de Gaza.

Hasta Israel se ha trasladado también el almirante Brad Cooper, encargado en el Comando Central de EE.UU. de supervisar sus tropas en Oriente Medio, que llegó al país el viernes.

Alto el fuego en Gaza: qué significa el acuerdo y qué viene tras la liberación de rehenes

El "centro de coordinación" que lo soldados estadounidenses van a establecer en Israel es un "primer paso" en la ejecución del acuerdo alcanzado entre el país hebreo y Hamás, que implicará una "extensiva coordinación humanitaria, logística y de asistencia en seguridad", explicaron los oficiales a ABC.

Por ello, los soldados estadounidenses trasladados a la zona están especializados en transporte, planificación, logística, seguridad e ingeniería, y trabajarán junto a representantes de otros países, el sector privado y organizaciones no gubernamentales. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
