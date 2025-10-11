  1. Inicio
Joe Biden se someterá a radioterapia para tratar su cáncer

El tratamiento de radiación durará cinco semanas y se combinará con un tratamiento hormonal, detalló el portavoz

  • 11 de octubre de 2025 a las 11:30 -
  • Agencia EFE
Fotografía de archivo del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden.EFE/Octavio Guzmán ARCHIVO

 EFE
Washington, Estados Unidos.

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden se someterá a radioterapia en una "siguiente fase" de su tratamiento por cáncer, según informó este sábado el portal NBC.

Un portavoz del exmandatario informó a la cadena que la radioterapia formará parte de un "plan de cuidados" contra el agresivo cáncer de próstata, con metástasis en los huesos, cuyo diagnostico fue hecho público el pasado mes de mayo.

El exmédico de Biden rechaza declarar en el Congreso sobre el expresidente

El tratamiento de radiación durará cinco semanas y se combinará con un tratamiento hormonal, detalló el portavoz.

A principios de septiembre, se conoció que Biden, de 82 años, se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel.

Biden dejó la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Durante su mandato, hubo cuestionamientos sobre su aptitud para continuar en el la posición debido a su edad y su salud.

Biden niega que supiera de su cáncer de próstata mientras ejercía como presidente

El expresidente demócrata abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 para en su lugar apoyar la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Donald Trump.

A inicios de 2024, el médico personal de Biden le declaró apto para continuar en la posición tras un examen físico.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa, tras la cual el entonces médico de la Casa Blanca aseguró que no se requería tratamiento adicional.

