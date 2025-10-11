Petro pide explicaciones a María Corina Machado por una carta enviada en 2018 a Netanyahu

Bogotá, Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió esta sábado "una explicación" a la ganadora del Premio Nobel de Paz de 2025, María Corina Machado, por una carta que ella le envió en 2018 al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, solicitándoles ayuda para restaurar la democracia en Venezuela. Petro, que ayer felicitó de manera escueta a Machado por la obtención del Nobel, hizo hoy una larga publicación en X en la que al inicio reconoce que la carta en mención fue enviada por la líder opositora venezolana a Netanyahu y Macri "antes que hubiera sucedido el genocidio en Gaza".

"Lo que no entiendo y quiero que me explique es ¿por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela?", señaló Petro en su publicación dirigida a la nueva nobel de paz.

Señora María Corina Machado:



Está carta que presento abajo fue publicada con su firma y se dirige a Benjamín Netanyahu y a Mauricio Macri, antes que hubiera sucedido el genocidio en Gaza



A Macri agradeciendo que parte de su pueblo haya sido acogido allí, (la mayor parte de la... https://t.co/lWVZWNHsiO — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 11, 2025

Más cuestionamientos

El mandatario colombiano también cuestionó: "¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?". "En estos años de genocidio contra el que he luchado, he visto es que las formaciones políticas más en la extrema derecha del mundo, aquellos que sintonizan con Hitler, se han convertido en los únicos aliados del genocidio y de Netanyahu. ¿Cómo un genocida puede ayudar a hacer la paz en Venezuela?", agregó Petro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En la carta de Machado a Netanyahu y Macri, con fecha 4 de diciembre de 2018 y recordada hoy por el presidente colombiano, la dirigente opositora comenzaba diciendo: "La población de Venezuela necesita protección internacional contra el ataque generalizado y sistemático al cual la somete el régimen venezolano".