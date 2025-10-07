Lo que debes saber antes de entrar o salir de Europa: nuevas normas de viaje

Tegucigalpa, Honduras

La Unión Europea en Honduras confirmó que a partir del próximo 12 de octubre se pondrá en marcha el Sistema de Entradas y Salidas (EES), una nueva herramienta digital que reemplazará el sello tradicional en los pasaportes para las estancias cortas en 29 países europeos. El objetivo principal del EES es simplificar y automatizar los procedimientos de control fronterizo, lo que, según las autoridades europeas, permitirá reducir progresivamente los tiempos de espera en los puntos de control de pasaportes.

El sistema se implementará en: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Suiza.

¿Quiénes deberán registrarse en el nuevo sistema?

El registro será obligatorio para nacionales de terceros países que viajen a cualquiera de los 29 países participantes por una estancia corta, es decir, de hasta 90 días dentro de un período de 180 días.

ENTRADA EN LA UE A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE:



Se aplicará un nuevo sistema digital (huellas dactilares y foto) para registrar la entrada y salida.



Ya no habrá sellos. Habrá menos colas.



Se controlará automáticamente si se ha respetado el número máximo de días de permanencia. https://t.co/CFV84FBrA3 pic.twitter.com/RPUzeryeqS — Embajador de la UE en Honduras (@EUambHN) October 7, 2025