Lo que debes saber antes de entrar o salir de Europa: nuevas normas de viaje

A partir del 12 de octubre, Europa implementará un nuevo sistema de entrada y salida, según la Unión Europea en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras

La Unión Europea en Honduras confirmó que a partir del próximo 12 de octubre se pondrá en marcha el Sistema de Entradas y Salidas (EES), una nueva herramienta digital que reemplazará el sello tradicional en los pasaportes para las estancias cortas en 29 países europeos.

El objetivo principal del EES es simplificar y automatizar los procedimientos de control fronterizo, lo que, según las autoridades europeas, permitirá reducir progresivamente los tiempos de espera en los puntos de control de pasaportes.

El sistema se implementará en: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Suiza.

¿Quiénes deberán registrarse en el nuevo sistema?

El registro será obligatorio para nacionales de terceros países que viajen a cualquiera de los 29 países participantes por una estancia corta, es decir, de hasta 90 días dentro de un período de 180 días.

Los datos de los viajeros se registrarán en el sistema independientemente de si necesitan visado o están exentos de visado. También se incluirán los registros de aquellas personas a las que se deniegue la entrada.

El EES no afectará a quienes ya tienen derecho a la libre circulación en Europa, según las normas vigentes de la Unión Europea y los acuerdos de Schengen.

El nuevo sistema almacenará varios tipos de información para facilitar el control fronterizo, entre ellos datos personales, fecha y lugar de entrada y salida, datos biométricos e información sobre la denegación de entrada, si corresponde.


