China acusa a EEUU de minar el diálogo comercial y rechaza amenaza de Trump de elevar aranceles.

  • 12 de octubre de 2025 a las 12:07 -
  • Agencia EFE
Trump dice que EEUU quiere ayudar a China, no perjudicarla

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en Washington (Estados Unidos).

EFE/ @WhiteHouse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su país "quiere ayudar a China, no perjudicarla", después de que el Ministerio chino de Comercio acusara hoy a Washington de hacer descarrilar el diálogo comercial entre ambas potencias.

"No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Por su parte, el Ministerio chino de Comercio aseguró este domingo que las "amenazas obstinadas de elevar los aranceles no son la forma correcta de llevarse bien con China".

Un portavoz de esta cartera afirmó en un comunicado que las "contramedidas" anunciadas esta semana por Pekín, que incluyen nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y productos relacionados con su procesamiento, "son actos necesarios de defensa pasiva para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas".

Trump evalúa aplicar la Ley de Insurrección ante disturbios en Chicago

"Esperamos que EE.UU. reconozca su error, avance con China en la misma dirección y regrese al camino del diálogo y las consultas", aseveró el vocero, y advirtió de que si Washington insiste en tomar el camino erróneo, Pekín "adoptará medidas resueltas" para protegerse.

Trump ha amenazado con imponer aranceles del 100 % a los productos chinos y más controles a la exportación de tecnología en respuesta a las nuevas medidas anunciadas esta semana por Pekín. EFE

