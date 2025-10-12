Trump dice que EEUU quiere ayudar a China, no perjudicarla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su país "quiere ayudar a China, no perjudicarla", después de que el Ministerio chino de Comercio acusara hoy a Washington de hacer descarrilar el diálogo comercial entre ambas potencias.

"No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Por su parte, el Ministerio chino de Comercio aseguró este domingo que las "amenazas obstinadas de elevar los aranceles no son la forma correcta de llevarse bien con China".

Un portavoz de esta cartera afirmó en un comunicado que las "contramedidas" anunciadas esta semana por Pekín, que incluyen nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y productos relacionados con su procesamiento, "son actos necesarios de defensa pasiva para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas".