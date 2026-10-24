Obama impulsa a los demócratas en Ohio y tilda al Gobierno Trump de cruel y corrupto

Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) impulsó este sábado la campaña de los demócratas en Ohio con su primer mitin de este ciclo electoral, en el que acusó al actual Gobierno de actuar con crueldad y corrupción.

En un evento junto a los candidatos del partido opositor a la Gobernación y al Senado por Ohio, Amy Acton y Sherrod Brown, respectivamente, Obama arremetió contra el presidente Donald Trump y miembros de su gabinete, a quienes acusó de no ser "personas serias".

El exmandatario afirmó que los votantes tienen la oportunidad de pronunciarse tras dos años de "caos", "crueldad", "corrupción" e "incompetencia".

Durante su discurso, Obama responsabilizó directamente al Gobierno del aumento del costo de vida y de los precios de la gasolina, calificó la guerra en Irán de "innecesaria" y se burló del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y de las remodelaciones que Trump ha impulsado en la Casa Blanca.