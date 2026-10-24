Flávio Bolsonaro supera a Lula por dos puntos en los dos últimos sondeos electorales

Brasil. El senador ultraderechista y candidato presidencial Flávio Bolsonaro ganaría la segunda vuelta de las elecciones con un 51 % de los votos válidos frente al 49 % del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según los dos últimos sondeos antes de la cita en las urnas del domingo.

Las encuestas de este sábado de Quaest y Datafolha, las dos firmas demoscópicas más importantes del país, dejaron a ambos candidatos en empate técnico, ya que el margen de error de ambos estudios es de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

No obstante, en comparación con el sondeo de Datafolha divulgado el jueves pasado, que mostró a los dos aspirantes empatados con el 50 %, el hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro ha recuperado cierta ventaja numérica en estas últimas 48 horas.

Por otro lado, Datafolha indica que si se contabilizan los sufragios blancos y nulos, y la abstención, el senador se queda con el 48 % de las intenciones de voto frente al 47 % que lograría el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), en busca de su cuarto mandato no consecutivo.