Una multitud esperanzada apoya a Lula en su cierre de campaña en São Paulo

Brasil. Bailando al son de los jingles, sonriendo y coreando consignas, cientos de miles de manifestantes tomaron esperanzados las calles de São Paulo este sábado en apoyo al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a un día de la segunda vuelta electoral en la que el experimentado líder necesita una remontada sin precedentes. Una marea roja arropó al dirigente progresista en el cierre de su campaña en la Avenida Paulista, donde el vehículo del mandatario tuvo serias dificultades para avanzar frente a la multitud que intentaba saludar a su líder como fuera. Bruna Sanches, de 31 años, sostiene una pancarta que dice “los libros de historia contarán el ahora”, viste una bandana con la bandera de Brasil, va acompañada de sus amigas y declara a EFE que es muy importante "estar en las calles, ser consciente de que una no está sola cuando se indigna por algún bulo, un crimen o el auge de la extrema derecha. “Vinimos con miedo porque sabemos que el otro lado es violento y está armado”, relata esta simpatizante del octogenario dirigente progresista, que considera que Brasil atraviesa un momento decisivo para su democracia y ve en Lula la única opción capaz de frenar a la familia Bolsonaro.

La manifestante tiene miedo "de lo que la historia pueda decir" del resultado de los comicios, ya que el hecho de que el senador Flávio Bolsonaro llegara a vestir la banda presidencial significaría que la mayor parte de la población brasileña “se identifica con discursos muy peligrosos”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Después de que el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro se hiciera con el 47 % de los sufragios en la primera vuelta, Lula pretende una remontada histórica, puesto que, de ganar, sería la primera vez que un candidato no mantiene la ventaja inicial. A pesar de ello, las últimas encuestas plantean un escenario de empate técnico entre ambos candidatos, con una estrecha ventaja de Flávio sobre Lula, pero dentro del margen de error. Es difícil, reconoció Bruna, pero sostuvo que “si hay alguien que puede hacerlo es Lula, el único con la fuerza para movilizar a tanta gente por su carisma, por su historia, porque perdió un dedo trabajando en la fábrica y la gente cree en él”.