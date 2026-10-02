Evangélicos ganan espacio político en Latinoamérica, pero con pesos distintos en cada país

Redacción América. El crecimiento de los evangélicos ha dejado de ser un fenómeno religioso para convertirse en una fuerza política con capacidad de movilizar votos y ganar espacio en los Gobiernos latinoamericanos, con Brasil como uno de los casos más visibles, aunque su influencia varía de un país a otro y aún no configura un bloque electoral homogéneo. De Centroamérica a Colombia y Argentina, el avance de estas comunidades se ha traducido en candidaturas, bancadas parlamentarias, alianzas con Gobiernos y presión sobre asuntos como la familia, el aborto o la educación, mientras este domingo las elecciones presidenciales brasileñas vuelven a poner el foco electoral en los evangélicos.

Crecimiento demográfico vs. influencia política

Brasil es uno de los casos más visibles. Los evangélicos pasaron de representar el 15% de la población en 2000 al 27% en el censo de 2022, mientras una estimación de Mar Asset Management eleva al 35% el porcentaje de votantes evangélicos para 2026.

Su peso electoral se refleja en el 62% de intención de voto que el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro obtiene entre este grupo frente al 29% del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según el último sondeo de Datafolha. En el Congreso, 210 diputados, el 40% de la Cámara Baja, forman parte de la bancada evangélica, que defiende posiciones sociales conservadoras, entre ellas la oposición al aborto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En Costa Rica, el peso político de los evangélicos alcanzó uno de sus máximos en 2018, cuando el predicador y dirigente Fabricio Alvarado ganó la primera vuelta presidencial y su entonces Partido Restauración Nacional obtuvo 14 de los 57 escaños del Congreso. Tras su división, Alvarado fundó Nueva República, que consiguió siete diputados en 2022 y se convirtió en aliado del Gobierno de Rodrigo Chaves.

En las elecciones de 2026, ese partido quedó fuera del Congreso y el voto evangélico se inclinó mayoritariamente por la candidata oficialista Laura Fernández. Los evangélicos representan el 30,8% de la población frente al 49,8% de los que se identificó como católico, según una encuesta de la Universidad Nacional de 2025. En Honduras la iglesia evangélica ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 50 años y podría estar superando el 40% de los diez millones de habitantes que tiene el país, según diversas fuentes. Aunque algunos líderes de las iglesias evangélicas manejan con reserva el tema político, gradualmente han venido influenciando en la vida política. En El Salvador los evangélicos representan cerca del 36%, frente al 43% de católicos, mientras que en Perú se sitúan entre el 11% y el 1 %.

No existe un voto evangélico único

El crecimiento demográfico no se traduce automáticamente en un comportamiento electoral común. La investigadora brasileña Magali Cunha advierte de que los creyentes no votan únicamente por razones religiosas.

El director ejecutivo de Transparencia Electoral, Leandro Querido, analiza el fenómeno desde otra perspectiva y señala que en los barrios populares y asentamientos periféricos de la región la religión evangélica puede ofrecer una comunidad centrada en la familia y el trabajo como vía para salir de situaciones de vulnerabilidad. "En un contexto de exclusión social se aferran a una comunidad religiosa que hace eje en la familia y el trabajo para buscar una salida de superación", dice a EFE. A su juicio, ese contexto puede influir en las preferencias políticas. "Es razonable que voten o apoyen a opciones políticas de centro, centro derecha o derecha" porque, según sostiene, priorizan "orden, seguridad, tradición familiar" y condiciones de estabilidad económica. Argentina inició hace algunos años una reconfiguración de su mapa religioso, marcada por el retroceso de la histórica hegemonía católica y el crecimiento de los evangélicos, que representan el 17,4% de la población, unas 8 millones de personas, según un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Dos senadores y siete diputados profesan esta religión, la mayoría de La Libertad Avanza, pero no existe una coordinación formal entre las iglesias y el Gobierno de Javier Milei. En Perú, la influencia ha adquirido una expresión parlamentaria a través de pastores convertidos en congresistas, especialmente en Renovación Popular, que han impulsado iniciativas contra el enfoque de género en la educación. Como una corriente religiosa aparte está la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (Aeminpu), conocida como los israelitas. Esta comunidad cuenta con su propio partido político, el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), que alcanzó su mejor resultado en las legislativas de 2020, cuando obtuvo el 8,38% de los votos válidos y 15 de los 130 escaños del Congreso. En El Salvador, la relación con el poder también muestra posiciones diferentes. El pastor Edgar López Bertrand Jr. ha expresado su apoyo al presidente Nayib Bukele, mientras Mario Vega, líder de Misión Cristiana Elim, cuestionó al Gobierno y llegó a hablar de "dictadura" tras la irrupción militar en la Asamblea Legislativa en 2021.

De las iglesias a los Gobiernos