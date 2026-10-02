Parlamento de Bolivia discute caso de fiscal general acusado de encubrir al narcotráfico

La Paz, Bolivia. El Parlamento de Bolivia instaló este viernes una sesión para analizar la situación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detenido y acusado por el Gobierno de supuestamente liderar una estructura de protección institucional a organizaciones de narcotraficantes. El presidente en ejercicio del Legislativo y titular del Senado, Diego Ávila, explicó que se prevé recibir un informe del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, sobre la detención de Mariaca, del fiscal departamental de la región de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y de otros involucrados. Ávila explicó que el Legislativo tratará un proyecto de ley presentado por algunos legisladores para instaurar mecanismos de suplencia temporal del fiscal general en caso de ausencia temporal o permanente.

Previamente, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, declaró que el Legislativo deberá tomar una decisión para "apartar" a Mariaca del cargo de "manera temporal", definir el procedimiento para su "procesamiento adecuado" y las autoridades que, de forma "transitoria", asumirán las responsabilidades en la Fiscalía General. El senador José Manuel Ormachea, de la fuerza opositora Libre, afirmó que su bancada va a "apoyar la lucha contra el crimen organizado y se va a deliberar sobre la situación del Ministerio Público" para aclarar las acusaciones contra Mariaca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mariaca fue detenido el miércoles acusado por el Gobierno boliviano de liderar una "organización criminal" que protegía al "narcoterrorismo" en el país.

Su detención ocurrió dos días después de que el Gobierno de EEUU lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente". Además de Mariaca, fueron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales, y la Policía busca al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien fue candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce.