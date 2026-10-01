Josiah pidió perdón antes de escuchar su condena de 90 años de cárcel

Ontiveros, actualmente de 17 años, recibió la sentencia el 30 de septiembre por su participación en el enfrentamiento ocurrido en Young Park, en Las Cruces, Nuevo México.

Nuevo México, Estados Unidos. Josiah Ontiveros, quien tenía 15 años cuando participó en un tiroteo que dejó tres personas muertas y al menos 14 heridas, fue condenado a tres cadenas perpetuas consecutivas, equivalentes a 90 años de prisión.

De acuerdo con la investigación, una disputa entre dos grupos terminó en un intercambio de disparos que dejó como víctimas mortales a Dominick Estrada, de 19 años; Andrew Madrid, de 16; y Jason Gomez, de 17.

Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2025 durante un encuentro no autorizado de automóviles al que habían acudido más de 100 personas.

Al menos otras 14 personas resultaron heridas durante el tiroteo, según la información presentada durante el proceso judicial.

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Durante el juicio, Ontiveros reconoció que estaba armado y que utilizó el arma de fuego durante el enfrentamiento. Sin embargo, sostuvo que disparó porque había sido atacado y temía por su vida.

La Fiscalía presentó videos y otras evidencias para respaldar su versión de los hechos. Según los fiscales, Ontiveros realizó 17 disparos durante el tiroteo registrado aquella noche.

En abril de 2026, un jurado declaró al joven culpable de tres cargos de asesinato en primer grado, aunque fue absuelto del cargo de conspiración.

Antes de conocer la sentencia, Ontiveros se dirigió a los familiares de las víctimas y pidió perdón por sus acciones, al tiempo que reconoció haber hecho “algo horrible”.

El tribunal le impuso tres cadenas perpetuas consecutivas, que en conjunto representan una condena de 90 años de prisión.

Debido a que Ontiveros tenía 15 años al momento de cometer los delitos, la sentencia contempla que pueda solicitar una audiencia de libertad condicional después de cumplir 25 años de prisión.

Ontiveros es el tercero de los cuatro acusados en recibir sentencia por el tiroteo ocurrido en Young Park.

El proceso judicial contra los demás implicados continúa y la audiencia de sentencia del cuarto acusado está programada para el próximo 9 de octubre.