Ejército de EEUU exige a Hamás cesar ataques contra civiles en Gaza

Washington, Estados Unidos.

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, instó "firmemente" este miércoles a Hamás a que cese la violencia contra civiles en la Franja de Gaza y aproveche la "oportunidad histórica" para alcanzar la paz "desarmándose sin demora".

"Instamos firmemente a Hamás a suspender de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en aquellas bajo protección de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI, detrás de la Línea Amarilla", escribió Cooper en un mensaje publicado en X.

El comandante estadounidense informó que transmitió sus "preocupaciones a los mediadores" que negocian en Egipto la implementación de la propuesta de paz impulsada por el presidente, Donald Trump, para el enclave palestino.

"Esta es una oportunidad histórica para la paz. Hamás debería aprovecharla cesando completamente sus acciones, cumpliendo estrictamente con el plan de paz de 20 puntos del presidente Trump y desarmándose sin demora", agregó.

Cooper insistió en que siguen "muy optimistas respecto al futuro de la paz en la región".

Videos que circulan en redes sociales muestran la ejecución de varias personas maniatadas en la ciudad de Gaza en medio de enfrentamientos entre la policía de Hamás y milicias locales a las que acusan de colaborar con Israel.

La semana pasada, el jefe del Centcom acompañó a los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante una visita a la Franja, coincidiendo con el inicio del cese el fuego estipulado en el plan.

Trump advirtió este martes al grupo islamista palestino de que si no entrega las armas serán obligados a entregarlas de forma "rápida" y a la fuerza.

El mandatario también aseguró que Hamás "al más alto nivel, a través de mi gente", le ha asegurado que cumplirá con el compromiso de desarme.