Los rehenes liberados sufrieron violencia física y psicológica a manos de Hamás

Jerusalén, Israel.

Los familiares de algunos de los veinte rehenes devueltos a Israel relatan la violencia física y psicológica que los ahora liberados sufrieron durante los dos años en cautiverio en la Franja de Gaza bajo el control del grupo islamista Hamás, en entrevistas con medios locales.

Este lunes, Hamás liveró a los rehenes vivos que quedaban en Gaza, que fueron trasladados a hospitales israelíes para recibir atención médica y reencontrarse con sus familias.

Natasha, madre de Maxim Herkin -uno de los liberados-, contó al canal N12 que su hijo "está muy débil" y evita hablar sobre los dos años que pasó cautivo en Gaza.

"Ha perdido mucho peso. No habla en absoluto de lo que vivió. No hice campaña pública por su liberación porque él había sido oficial del Ejército y temía que se vengaran de él", explicó.

El padre de Evyatar David, de 24 años, declaró que su hijo "estará bien", afirmando que se recupera lentamente.

"Sigue débil, con deficiencias minerales y nutricionales, pero intenta tranquilizarnos", dijo en declaraciones a dos televisiones israelíes. Explicó que David estuvo separado de su amigo Guy Gilboa Dellal durante los últimos dos meses de cautiverio y que "sufrió maltrato físico y psicológico".