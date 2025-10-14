  1. Inicio
Biden felicita a Trump por lograr el fin de la guerra en Gaza

El exmandatario estadounidense agradeció a Trump por la liberación de los rehenes israelíes y el alto el fuego en Gaza.

  • 14 de octubre de 2025 a las 07:18 -
  • Agencia EFE
El expresidente de EEUU, Joe Biden, junto a Kamala Harris en la juramentación de Trump en enero pasado.

 EFE/SAUL LOEB
Washington, Estados Unidos.

El expresidente demócrata de Estados Unidos Joe Biden felicitó el lunes al presidente, Donald Trump, por lograr la liberación de rehenes vivos y un nuevo alto el fuego en Gaza.

"Estoy profundamente agradecido y aliviado de que este día haya llegado: por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han sufrido pérdidas inconmensurables y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas", escribió Biden en una publicación en X.

El exmandatario felicitó al presidente Trump y a su equipo "por su labor para lograr la renovación del acuerdo de alto el fuego".

"Ahora, con el respaldo de Estados Unidos y del mundo, Oriente Medio se encamina hacia una paz que espero perdure y un futuro para israelíes y palestinos por igual con igualdad de condiciones de paz, dignidad y seguridad", concluyó Biden.

Trump firma el fin de la guerra en la Franja de Gaza junto a Egipto y Turquía

Hoy, los líderes de los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- firmaron en Egipto un acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza en calidad de principales mediadores en el conflicto desde los ataques de Hamás contra Israel de octubre de 2023. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

