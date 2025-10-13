¿Quiénes son los rehenes israelíes liberados por Hamás?

El grupo islamista palestino Hamás liberó este lunes a los últimos 20 rehenes israelíes con vida, tras el acuerdo de alto el fuego firmado con Israel.
Entre los liberados se encuentran los gemelos Gali y Ziv Berman (27), quienes fueron secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza. Según las autoridades, los hermanos estaban retenidos por separado. La familia recibió una prueba de vida de ambos durante el alto el fuego de principios de año.
Elkana Bohbot (36), es otro de los rehenes que fueron estregados a Israel. Fue secuestrado en el festival de música Supernova y filmado mientras era golpeado antes de ser llevado a Gaza. En mayo apareció con vida junto a Yosef-Haim Ohana en un video de Hamás, en el que se mostraba muy débil.
Pidió a su familia a través de un rehén liberado que mantuvieran el puesto en el mercado donde planea abrir una heladería.
El primer helicóptero con rehenes liberados por Hamás llegó este lunes al Hospital Sheba de Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv, donde fueron recibidos entre lágrimas, gritos y aplausos por una multitud que rodeó el Sheba.
Bar Kupershtein también fue liberado. El joven de 23 años de edad trabajaba en el festival Supernova, donde fue capturado. Hubo pruebas de vida de él los pasados febrero y abril, a través de un rehén liberado y de un vídeo. Kupershtein saluda a los medios a su llegada al hospital.
Yosef-Haim Ohana (24) posa con una bandera a su llegada a la base militar israelí. El joven fue capturado en el festival de música. Se cree que ayudó a otros asistentes antes de ser capturado.
Eitan Horn, un israelí-argentino de 38 años de edad, que fue secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor. Pasó más de 2 años secuestrado en Gaza.
Bar Kupershtein junto a su padre, quien se encontraba en silla de ruedas y prometió recibir a su hijo de pie.
Los israelíes celebran la liberación de los rehenes retenidos por Hamás mientras lo ven en una pantalla en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv.
Los rehenes se reunieron con sus familiares en el hospital donde fueron evaluados tras ser liberados por Hamás.