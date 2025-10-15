Aumentan a 66 las muertes por las catastróficas inundaciones en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que el número de muertos a causa de las lluvias e inundaciones registradas en distintos estados del centro del país ascendió a 66, mientras el Gobierno federal activa puentes aéreos y prioriza la atención en 191 comunidades aisladas. "Son 66 personas que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75 personas", indicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, y señaló que la cifra consolidada de víctimas mortales será actualizada más tarde en un nuevo reporte oficial. Hasta el martes, las autoridades habían informado de 64 decesos. La gobernante mexicana anunció además la creación de un centro de "información pública" donde se concentrarán los datos oficiales sobre personas fallecidas, desaparecidas, viviendas dañadas y comunidades incomunicadas. De acuerdo con Sheinbaum, el número de personas reportadas como no localizadas también ha disminuido gracias a la coordinación con autoridades estatales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Se han localizado 103 personas a partir del teléfono 079 que se habían reportado también como no localizadas", detalló.

Municipios prioritarios

La presidenta explicó que el Gobierno federal ha clasificado 191 comunidades como "prioritarias", un criterio basado principalmente en el porcentaje de viviendas afectadas. "Prioritarios se define a partir del porcentaje de viviendas afectadas, que es alrededor del 30 %, 20 %. Se atienden todos, pero se le da mayor peso. Ahí en donde se consideran prioritarios", señaló. También se da prioridad a localidades donde persisten interrupciones en servicios básicos como energía eléctrica, aunque no haya daños estructurales en viviendas. "Se están haciendo los censos de qué necesita cada localidad aislada y desde el principio se están llevando despensas, agua potable e incluso trasladando personas (...) que requieren una atención médica", añadió. La mandataria informó que continuará recorriendo las zonas más afectadas y agradeció el apoyo de gobiernos estatales y del sector privado. "Agradecemos mucho a todos los gobiernos de los estados porque todos están enviando maquinaria... Quiero agradecer también a la iniciativa privada, coordinada por el Consejo Coordinador Empresarial", comentó. Sheinbaum adelantó que el Gobierno ofrecerá reportes diarios sobre daños y acciones de apoyo, y estimó que para el próximo lunes podría tenerse un balance más completo sobre viviendas afectadas.

Disminuyen poblaciones incomunicadas

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que se han registrado 376 afectaciones en infraestructura derivadas de las lluvias recientes, de las cuales 161 ya fueron atendidas y 118 siguen en proceso. Hay 54 puentes dañados y más de 5.400 trabajadores y 681 equipos de maquinaria operando en 141 frentes de trabajo.