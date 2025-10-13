Fuertes lluvias dejan más de 60 muertos y decenas de desaparecidos en México

El Gobierno de México reportó este lunes 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, tras las fuertes lluvias que azotaron a cinco estados del centro del país entre el 6 y 9 de octubre, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura en 111 municipios.

Los 64 fallecimientos fueron reportados en cada una de las fiscalías de los estados de Veracruz (29), Hidalgo (21), Puebla (13) y Querétaro (1), informó Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) durante en la conferencia diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Además, Velázquez también informó de 65 personas no localizadas en los estados de Veracruz (18) Hidalgo (43) y Puebla (4).

“El mensaje a la población: sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos, los trabajos de limpieza se van a desarrollar con toda la amplitud, sin escatimar ningún recurso”, afirmó Sheinbaum.

La directora de Protección Civil explicó que en el reporte de lluvias presentado del 6 al 9 de octubre en Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, el registro máximo se presentó el 8 de octubre, con 280 milímetros (mm), en el estado de Veracruz y en Puebla con 286 mm, lo que causó el aumento de nivel de ríos y arroyos aledaños a estos estados.

En el reporte se actualizó el recuento de municipios afectados, que suman 111, en los estados de Veracruz (40), Hidalgo (28), Puebla (23), Querétaro (8) y San Luis Potosí (12).