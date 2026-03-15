Gobierno anuncia que subsidiará el 50% del alza a los combustibles a partir de este lunes

Tegucigalpa

En un intento por frenar el impacto directo en el bolsillo de los consumidores, el Gobierno de la República anunció que absorberá la mitad del incremento internacional en los precios de la gasolina regular y el diésel, el cual entrará en vigencia a partir de este lunes 16 de marzo de 2026.

La medida surge como respuesta a la inestabilidad en los mercados energéticos globales. Según el comunicado oficial, “el reciente aumento en los precios internacionales del petróleo, provocado por la crisis geopolítica en el Medio Oriente, está generando presiones en los mercados energéticos a nivel mundial”. Ante este escenario, las autoridades han decidido aplicar un mecanismo de apoyo temporal.

Para la presente semana, el ajuste internacional reflejaba un aumento real de L6.24 por galón para la gasolina regular y de L11.60 para el diésel. Con la intervención estatal, el Estado asumirá el 50% de dichos montos, traduciéndose en un alivio directo para los conductores.