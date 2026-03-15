Gobierno anuncia que subsidiará el 50% del alza a los combustibles a partir de este lunes

En un intento por frenar el impacto directo en el bolsillo de los consumidores, el Gobierno de la República anunció que absorberá la mitad del incremento internacional en los precios de la gasolina regular y el diésel, el cual entrará en vigencia a partir de este lunes 16 de marzo de 2026.
La medida surge como respuesta a la inestabilidad en los mercados energéticos globales. Según el comunicado oficial, “el reciente aumento en los precios internacionales del petróleo, provocado por la crisis geopolítica en el Medio Oriente, está generando presiones en los mercados energéticos a nivel mundial”. Ante este escenario, las autoridades han decidido aplicar un mecanismo de apoyo temporal.
Para la presente semana, el ajuste internacional reflejaba un aumento real de L6.24 por galón para la gasolina regular y de L11.60 para el diésel. Con la intervención estatal, el Estado asumirá el 50% de dichos montos, traduciéndose en un alivio directo para los conductores.
En ese sentido, el Gobierno estará ”absorbiendo directamente L3.12 por galón en gasolina regular y L5.80 por galón en diésel”. Esta disposición busca proteger la economía de las familias hondureñas y de los sectores productivos que dependen del transporte de carga y pasajeros.
La Secretaría de Finanzas deberá movilizar recursos significativos para sostener este subsidio. El comunicado detalla que “este esfuerzo representa un impacto aproximado de L49,824,000 por semana, equivalente a L199,296,000 al mes", fondos que serán destinados para amortiguar parcialmente el alza internacional.
A pesar de ser un país netamente importador de derivados del crudo, el Ejecutivo aseguró que continuará monitoreando el comportamiento del mercado externo para actuar con responsabilidad y mantener la estabilidad del país.
Se espera que la nueva estructura de precios, ya con el subsidio aplicado, sea publicada oficialmente por la Secretaría de Energía en las próximas horas, detallando el valor final por galón en las principales ciudades como San Pedro Sula y el Distrito Central.
Ante el aumento internacional del petróleo, el Gobierno de la República asumirá el 50 % del incremento en los combustibles para proteger a las familias hondureñas y a los sectores productivos.— Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) March 15, 2026
Actuamos con responsabilidad para defender la estabilidad del país y el bienestar del... pic.twitter.com/FkwoE0ZH9a