Tomás Zambrano espera que la guerra termine para frenar alza en los combustibles

Tegucigala, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, habló sobre el incremento en los precios de los combustibles y señaló que este comportamiento está ligado al panorama internacional, el cual en las últimas semanas ha provocado constantes alzas en el mercado.

Zambrano manifestó su deseo de que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán llegue pronto a su fin, ya que la tensión internacional está influyendo directamente en el precio de los combustibles en el país.