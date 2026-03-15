Tomás Zambrano espera que la guerra termine para frenar alza en los combustibles

El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, habló sobre el incremento en los precios de los combustibles y señaló que este comportamiento está ligado al panorama internacional, el cual en las últimas semanas ha provocado constantes alzas en el mercado.
Zambrano manifestó su deseo de que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán llegue pronto a su fin, ya que la tensión internacional está influyendo directamente en el precio de los combustibles en el país.
"Esperamos que sea corto el tema de los ataques en el Medio Oriente, en Irán, sobre todo para derrocar es dictadura en Irán a través del gobierno de Estados Unidos y sabemos que ese canal (Ormuz) genera el transporte de combustible a una buena parte del mundo y nos afecta con los precios a todo el mundo, no solo a Honduras", dijo el titular del CN.
"Vamos a dialogar con el Ejecutivo cómo se puede contener este tipo de incrementos porque se trabaja con Finanzas, Banco Central, Presidencia y Secretaría de Energía", añadió.
Finalmente, Tomás Zambrano indicó que desde el Congreso Nacional están abiertos a respaldar cualquier propuesta que ayude a enfrentar la situación, señalando que, si es necesario impulsar o aprobar alguna iniciativa de ley, el Poder Legislativo puede intervenir para brindar apoyo.