Una dana deja fuertes lluvias, inundaciones y caos en España

Las lluvias torrenciales por el temporal bautizado como Alice en la costa mediterránea española han provocado inundaciones en algunas zonas de Cataluña y Valencia que han dejado a personas atrapadas en vehículos y bajos de inmuebles, cortes de carreteras y del servicio de tren.
La dana Alice -que es el primer fuerte temporal con nombre en España- que azota esta semana la costa mediterránea provocó el domingo cortes en la autopista que atraviesa del norte al sur el este español.
Las tormentas afectan además de a Cataluña, a Baleares y la Comunidad Valenciana, donde en algunas zonas se han registrado acumulados cercanos a los 300 por l/m2.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este lunes alerta naranja en el litoral valenciano y en Ibiza y amarillo en el interior y en Cataluña.
Varias personas trabajan en la limpieza de las calles durante la mañana de este lunes cuando la dana que desde ayer azota el sur de Cataluña ha provocado 69 incidentes que han dejado a 18 personas heridas.
Dos bomberos trabajan en el achique de un garaje en el sur de Cataluña.
Oriol Corbella, inspector de los bomberos del gobierno catalán (la Generalitat), señaló que recibieron 164 avisos desde la comarca de Montsià, en la provincia de Tarragona, por acumulación de agua, inundaciones en bajos y personas atrapadas en autos.
Varias personas tratan de desaguar un bajo durante la mañana de este lunes.
Detalle del mensaje de alerta recibido este lunes por los residentes ante las afectaciones por la dana que desde ayer azota el sur de Cataluña.