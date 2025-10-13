Surge la tormenta tropical Lorenzo en el Atlántico

Florida, Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense informó este lunes de la formación de la tormenta tropical Lorenzo en el Atlántico central, que por ahora no representa amenazas en tierra.

El sistema se encontraba, según el más reciente boletín, cerca a unos 1.760 kilómetros (1.095 millas) al oeste de las islas de Cabo Verde, lejos de zonas pobladas.

Por ahora, no hay vigilancias ni advertencias costeras en efecto, dado que el fenómeno se encuentra en mar abierto y no representa amenaza inmediata para tierra firme.

Lorenzo se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora (17 millas), con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas) y ráfagas más fuertes.