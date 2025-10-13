  1. Inicio
Surge la tormenta tropical Lorenzo en el Atlántico

Lorenzo, doceavo ciclón de la actual temporada de huracanes, no representa amenaza inmediata para tierra firme, según el NHC.

  • 13 de octubre de 2025 a las 07:32 -
  • Agencia EFE
La tormenta tropical Lorenzó se formó en mar abierto en el Atlántico central.

 NOAA
Florida, Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense informó este lunes de la formación de la tormenta tropical Lorenzo en el Atlántico central, que por ahora no representa amenazas en tierra.

El sistema se encontraba, según el más reciente boletín, cerca a unos 1.760 kilómetros (1.095 millas) al oeste de las islas de Cabo Verde, lejos de zonas pobladas.

Por ahora, no hay vigilancias ni advertencias costeras en efecto, dado que el fenómeno se encuentra en mar abierto y no representa amenaza inmediata para tierra firme.

Lorenzo se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora (17 millas), con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas) y ráfagas más fuertes.

El NHC prevé que mantenga un movimiento similar durante el día, con un giro hacia el norte el martes y un posible fortalecimiento gradual a mediados de semana.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical de Lorenzo se extienden hasta unos 150 kilómetros (90 millas) desde su centro.

EE UU pronostica hasta 10 huracanes para la temporada del Atlántico

Hasta ahora suman 12 ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) predijo una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes. EFE

