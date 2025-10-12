Más de 40 muertos por inundaciones y deslaves en México

El Gobierno de Méxic contabilizó este fin de semana más de 40 personas fallecidas y 27 desaparecidas, tras las fuertes lluvias de las últimas horas que causaron graves afectaciones en 117 municipios del país.
En Veracruz hay 55 municipios afectados, con al menos 16.000 viviendas dañadas, 42 comunidades con acceso limitado, 25 vías de comunicación dañadas y 51 derrumbes, según la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
Las intensas lluvias registradas en las últimas 72 horas, a causa de los ciclones Priscilla y Raymond, provocaron el desbordamiento del Río Cazones, causando inundaciones en amplias zonas del municipio petrolero de Poza Rica, una ciudad ubicada a 270 kilómetros al este de la capital del país.
Los habitantes difundieron videos en redes sociales donde se observa el ingreso del agua y cómo las víctimas intentaban salvarse, así como el agua cubriendo a autobuses de pasajeros, autos, comercios, edificios y viviendas.
Las intensas precipitaciones pluviales y el crecimiento de los ríos han dejado afectaciones en al menos 48 municipios de Veracruz, principalmente en el norte del estado.
En Veracruz, el estado con mayores afectaciones, docenas de personas intentaron resguardarse encima de los techos de edificios y autos en espera de ser auxiliados.
Mujeres, hombres y niños sobre autos, techos de comercios y viviendas e incluso aferrados a árboles fueron la escenas que se vivieron cuando un importante río se desbordó e inundó Poza Rica, una de las principales ciudades del norte de Veracruz.
La cifra de víctimas mortales confirmadas ascendió a 42, en los estados de Hidalgo (16), Veracruz (15), Puebla (10) y Querétaro (1).
Una persona saca sus pertenencias de una zona inundada en Poza Rica (México).
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lideró una reunión virtual con los gobernadores de los cinco estados más afectados por el temporal.